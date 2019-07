PEC Zwolle herenigt ‘dreigende’ Iliass Bel Hassani en John Stegeman

PEC Zwolle heeft de selectie met Iliass Bel Hassani versterkt, zo maakt de club dinsdagmiddag bekend. De 26-jarige aanvallende middenvelder heeft in Overijssel een contract getekend voor de duur van twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar.

Bel Hassani is afkomstig van AZ, dat hem de tweede seizoenshelft van de afgelopen jaargang uitleende aan FC Groningen. Daarvoor stond de spelmaker onder contract bij Heracles Almelo, dat toen nog onder leiding stond van de huidige coach van PEC, John Stegeman.

“Het doet me oprecht goed dat ik bij PEC mijn carrière kan voortzetten”, vertelt hij op de clubsite. “Deze club staat in mijn ogen al jaren voor verzorgd, aanvallend voetbal. Dat past goed bij mij. Ik ga er vol voor om het komende seizoen een bijdrage te leveren aan de successen van deze ploeg. Voor nu wil ik zo snel mogelijk aanhaken bij de selectie en ik kan niet wachten om weer binnen de lijnen te staan.”

“Wij zijn op zoek gegaan naar een creatieve, aanvallend ingestelde speler met ervaring in de Eredivisie. Zodoende zijn we al snel bij Iliass uitgekomen”, verklaart technisch manager Mike Willems. “Het is een speler waar altijd veel dreiging vanuit gaat. De afgelopen jaren heeft hij zijn sporen verdiend bij drie clubs in de Eredivisie. Ik ben blij dat Iliass nu voor PEC Zwolle heeft gekozen en samen gaan we voor een mooie periode bij de club.”