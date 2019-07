‘Ik ga het met Van Bommel hebben over het aanvoerderschap, waarom niet?’

Denzel Dumfries heeft er inmiddels een vol jaar in dienst van PSV opzitten en de rechtsback bereidt zich momenteel met de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen voor op de aankomende voetbaljaargang. De Oranje-international hoopt na de zomer op aanvallende gebied een nog bepalendere rol te kunnen gaan spelen in de equipe van trainer Mark van Bommel.

“Afgelopen seizoen was ik rechtstreeks bij tien goals betrokken. Dat was oké, maar drie goals kwamen wel pas in de laatste vijf duels van het seizoen. In het begin van het seizoen vond ik dat ik te weinig aandeel had”, vertelt Dumfries in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Niet alleen offensief wil de verdediger volgend seizoen stappen gaan zetten. Door de transfer van Luuk de Jong naar Sevilla en het transfervrije vertrek van Daniel Schwaab moeten er volgens Dumfries namelijk ook ‘nieuwe leiders en inspirators’ opstaan.

“Luuk en Daniël waren dat bij uitstek. Ik ben nu in een fase dat ik daar extra verantwoordelijkheid in wil nemen. Ik ben ook zo’n type dat altijd bezig is met medespelers motiveren en met de boel aanjagen.” Door het Spaanse avontuur van De Jong is er bovendien een vacature open komen te staan wat betreft de aanvoerdersband. Dumfries sluit zichzelf niet uit voor deze rol: “Ik weet niet wie ze geschikt achten voor het aanvoerderschap. Maar ik ga het er nog wel over hebben met de trainer. Waarom ook niet?”

Met Angeliño vertrekt Dumfries’ collega aan de linkerkant en hijzelf werd in de afgelopen weken ook meerdere malen in verband gebracht met een transfer. De rechtsback geeft aan dat er soms clubs informeren, maar kan verder de fans van de Eindhovenaren geruststellen: “Ik ben zeker niet actief op zoek naar iets anders, juist omdat ik ook bij PSV nog stappen kan maken. Het is voetbal en ik houd alle opties open, maar mijn focus ligt op PSV en op onze eerste échte wedstrijd op 23 juli tegen FC Basel in de voorronde van de Champions League.”