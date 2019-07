Excelsior haalt oude bekende terug: ‘Het is allemaal snel gegaan’

Siebe Horemans keert terug bij Excelsior Rotterdam. De 21-jarige verdediger wordt overgenomen van KAA Gent, de club waarvan Horemans afgelopen seizoen al door Excelsior werd gehuurd. In de Eredivisie kwam hij toen tot negen wedstrijden in het shirt van de Rotterdammers.

“Dit is een goede stap voor mij om mezelf verder te ontwikkelen”, zegt Horemans op de clubsite van Excelsior over zijn terugkeer. “Het is belangrijk voor mij om veel wedstrijden te gaan spelen en bij Excelsior krijg ik die kans. In de laatste fase van het seizoen kreeg ik het vertrouwen van de club en de trainer en dat gaf mij een goed gevoel om deze stap nu te zetten.”

Horemans groeide op in de jeugdopleiding van KAA Gent en maakte daar ook zijn debuut in het eerste elftal. Na een verhuurperiode aan OH Leuven keerde hij terug in Gent, waar hij in januari 2018 een knieblessure opliep. “Natuurlijk was het moeilijk dat Gent mij heeft aangeraden om verder te kijken, maar uiteindelijk denk ik dat dit voor mij de beste oplossing is.”

Lang hoefde Horemans er dan ook niet over na te denken toen Excelsior weer bij hem aanklopte. “Dat ik hier vorig jaar al heb gespeeld, maakte het makkelijker voor mij om nu een driejarig contract te tekenen. Ik ben hier al gewend, ken de club en de stad. Als ik hier nog nooit was geweest, was het ongetwijfeld een lastigere beslissing geweest. Het is allemaal snel gegaan, maar ik heb er zin in om morgen weer bij Excelsior op het veld te staan.”