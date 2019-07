‘Barcelona wijst eerste bod Bayern af en wil 25 miljoen euro meer’

Ousmane Dembélé lijkt op weg naar de uitgang bij Barcelona. Bayern München wil de Franse aanvaller graag inlijven en heeft volgens Sport zelfs al een bod van zeventig miljoen euro neergelegd in het Camp Nou. Barça neemt hier geen genoegen mee en zet hoger in bij een transfer van Dembélé, die naar verluidt zelf open staat voor een vertrek uit Spanje.

De afgelopen maanden werden Neymar en Antoine Griezmann nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Barcelona. Dembélé lijkt het kind van de rekening te worden en mag vertrekken. Barcelona wil hem echter niet zomaar laten gaan en houdt vast aan een transfersom van 95 miljoen euro. Volgens Spaanse media was Dembélé in beeld om deel uit te maken van een deal met Paris Saint-Germain om Neymar naar Barcelona te halen.

De Catalaanse clubleiding geeft echter de voorkeur aan een verkoop aan Bayern, zodat er geld binnenkomt. De 22-jarige Dembélé speelt sinds 2017 voor Barcelona, dat hem in huis haalde na het vertrek van Neymar naar PSG minimaal 105 miljoen euro aan Borussia Dortmund betaalde. Mede door blessureleed is hij vooralsnog niet helemaal uit de verf gekomen bij zijn huidige werkgever.

Hoewel het nog onzeker is of Dembélé daadwerkelijk vertrekt, werkt Barcelona achter de schermen hard aan de komst van Griezmann. Volgens L'Équipe staat de Franse aanvaller van Atlético Madrid bovenaan het wensenlijstje van de regerend kampioen van Spanje. Zijn afkoopsom is sinds 1 juli gezakt van 200 miljoen naar 120 miljoen euro.