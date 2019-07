Fenerbahce haalt legende voor de tweede keer terug: ‘Ik ben weer thuis’

Emre Belezoglu trekt het tenue van Fenerbahce weer om de schouders. De Turkse topclub maakt dinsdag via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder, die in september zijn 39e verjaardag viert, een contract voor een seizoen heeft ondertekend. Het is voor Emre alweer zijn derde dienstverband met de topclub uit Istanbul.

Emre speelde in het verleden ook voor Galatasaray, Internazionale, Newcastle United en Atlético Madrid. Hij stond tussen 2008 en 2012 én tussen 2013 en 2015 op de loonlijst van Fenerbahce. De voormalig A-international won de meeste prijzen in dienst van Galatasaray, maar met Fenerbahce sleepte hij zes hoofdprijzen in de wacht.

Na 201 duels, 29 doelpunten en onder meer twee landstitels maakte Emre in 2015 de overstap naar Istanbuk Basaksehir. In 128 duels kwam hij tot 15 goals en 20 assists en tot tweemaal toe eindigde hij met de club op een tweede plaats, in 2017 en 2019. “Vier jaar geleden zeiden we: ‘Verschil van mening is ook liefde’. Ik ben weer thuis en ik ben heel blij. Dit is een mooi afscheid voor mezelf en voor mijn familie.”