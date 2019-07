Real Madrid en Sevilla bereiken overeenstemming na veto van Zidane

Sergio Reguilón maakt de tijdelijke overstap van Real Madrid naar Sevilla, zo maken de clubs via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige linkerverdediger wordt zodoende herenigd met trainer Julen Lopetegui, die technisch directeur Monchi de opdracht had gegeven om een huurdeal met zijn voormalig pupil tot stand te laten komen. In de huurovereenkomst tussen de clubs is geen optie tot koop opgenomen.

Reguilón kreeg in de weinig succesvolle periode van Lopetegui bij Real Madrid weliswaar niet veel speeltijd, maar is niet vergeten dat de oefenmeester degene was die ervoor zorgde dat hij een plek in de A-selectie kreeg. Dat resulteerde afgelopen seizoen uiteindelijk in 22 wedstrijden en bijna 1800 speelminuten, onder leiding van Lopetegui, Santiago Solari en Zinédine Zidane. Tussendoor verlengde de back bovendien zijn contract met Real.

Zidane ziet het echter niet in Reguilón zitten, zo verzekeren de media in Spanje. Hij verzette zich tegen een uitgaande transfer van Marcelo en opperde om Ferland Mendy van Olympique Lyon over te nemen. De Fransman kwam enkele weken geleden voor minimaal 48 miljoen euro over van L’OL. De transfersom kan oplopen naar maximaal 53 miljoen euro. Marcelo en Mendy versperren zodoende de weg voor Reguilón.

Real Madrid ging akkoord met een verhuur van Reguilón, ervan uitgaande dat Marcelo mogelijk aan zijn laatste seizoen bezig is. De Braziliaan verloor onder Solari zijn basisplaats aan Reguilón, maar na de aanstelling van Zidane keerde hij terug in de basiself. De matige resultaten van Real én zijn povere spel in de slotfase van vorig seizoen nemen niet weg dat de prestaties van de Braziliaan onder een vergrootglas liggen.