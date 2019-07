Fortuna Sittard bereikt akkoord met Borussia Dortmund en haalt back

Felix Passlack maakt de overstap van Borussia Dortmund naar Fortuna Sittard, zo meldt de Bundesliga-club dinsdagmiddag. De 21-jarige rechtsback wordt voor een seizoen gehuurd en Fortuna heeft geen optie tot koop bedongen. Passlack was aanvoerder van diverse jeugdteams van Borussia Dortmund en speelde 21 wedstrijden in het eerste elftal.

Passlack werd jarenlang gezien als een aanstormend talent, maar blessureleed en de zware concurrentiestrijd in Dortmund remden zijn ontwikkeling. Een uitleenperiode aan TSG Hoffenheim voor twee seizoenen was ook geen onverdeeld succes. Na een eerste jaar met slechts vier duels werd het tijdelijke contract verbroken en keerde hij terug naar die Borussen.

Een verhuur aan Norwich City, in de voorbije voetbaljaargang, eindigde eveneens in een teleurstelling. In het jaar dat the Canaries promotie naar de Premier League afdwongen kwam de rechtspoot niet verder dan zes officiële duels. Fortuna haalde eerder al de talenten Patrik Raitanen en Adnan Ugur. Daarnaast werd Rasmus Karjalainen aangetrokken. Daartegenover staat het vertrek van zeventien spelers.

Technisch manager Sjoerd Ars is uitermate tevreden met de aanwinst: "Met Felix hebben wij een zeer talentvolle speler weten te binden die al de nodige ervaring heeft op het allerhoogste niveau", vertelt hij op de clubsite. "Wij zijn dan ook zeer verheugd met het feit dat hij het komende seizoen voor Fortuna Sittard uitkomt." Ook Passlack kan niet wachten. "Fortuna Sittard speelt op het hoogste niveau in Nederland en ik kijk er naar uit dat ik mijzelf op dit niveau mag gaan bewijzen."