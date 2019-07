Tottenham geeft na 517 dagen weer miljoenen uit op transfermarkt

Tottenham Hotspur heeft voor het eerst sinds achttien maanden weer een speler aangetrokken. Jack Clarke komt over van Leeds United en dat kost de Engelse topclub naar verluidt iets meer dan elf miljoen euro. De achttienjarige buitenspeler heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023, maar zal komend seizoen niet voor the Spurs spelen. De buitenspeler wordt direct weer verhuurd aan Leeds.

Clarke werd opgeleid door Leeds United en beleefde afgelopen seizoen onder manager Marcelo Bielsa zijn grote doorbaak in de Championship. In 25 wedstrijden was hij goed voor 2 doelpunten en bereikte hij met Leeds de play-offs voor promotie naar de Premier League. In de halve finale bleek Derby County over twee duels te sterk. “Ik ben blij met mijn overstap naar Tottenham en op korte termijn ga ik er alles aan doen om te promoveren met Leeds”, aldus Clarke op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever.

Voor het eerst sinds 517 dagen trekt Tottenham weer een speler aan. Clarke is de eerste aankoop sinds Lucas Moura eind januari 2018 voor bijna dertig miljoen euro werd overgenomen van Paris Saint-Germain. Dat Tottenham in de zomerse transferperiode van vorig jaar geen spelers aantrok kwam de clubleiding op veel kritiek te staan vanuit de achterban. Desondanks bereikte de ploeg van manager Mauricio Pochettino de finale van de Champions League, waarin Liverpool te sterk bleek.