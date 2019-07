Cziommer: ‘Je beleeft veel plezier aan hem of je hebt helemaal niets aan hem’

Iliass Bel Hassani wordt zeer binnenkort gepresenteerd als nieuwe aanwinst van PEC Zwolle. De middenvelder komt over van AZ, waar hij overbodig was geworden. Simon Cziommer ziet veel kwaliteiten in Bel Hassani, maar geeft in gesprek met de Stentor ook aan dat de middenvelder zich goed moet voelen om echt van waarde te kunnen zijn.

Cziommer kent zowel de 26-jarige Bel Hassani als trainer John Stegeman van zijn tijd bij Heracles Almelo. "Ik weet hoe het voor hem was bij AZ. Bij een topclub is de concurrentie veel groter. Als je dan even niet in vorm bent, zak je sneller weg en word je ook snel vergeten. De een heeft daar minder moeite mee dan de ander”, aldus Cziommer.

Bel Hassani botste bij AZ met trainer John van den Brom, maar dit betekent volgens Cziommer niet dat de middenvelder een gebruiksaanwijzing nodig heeft. "Nee, hij is gewoon een gevoelsmens die op bepaalde momenten wil voelen dat hij belangrijk is. John en hij weten wat ze aan elkaar hebben. Niet door altijd lief tegen elkaar te zijn, maar juist ook laten blijken als iets hen niet bevalt."

"Deze jongen speelt geen spelletjes en ik houd van spelers die niet alleen lachen", aldus de 38-jarige oud-middenvelder, die zegt dat Bel Hassani een type is 'waar je ontzettend veel plezier aan beleeft, of helemaal niets aan hebt'. "Hij is erg creatief en hij kan zo goed voetballen. Dat zal hij in Nederland nog een keer willen laten zien", besluit de oud-prof.