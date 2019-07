FC Utrecht doet zaken met Ajax en haalt Václav Cerny in huis

Václav Cerny maakt per direct de overstap van Ajax naar FC Utrecht, zo maken beide clubs maandagmiddag wereldkundig via de officiële kanalen. De Tsjechische buitenspeler kwam voor het komende seizoen niet in de plannen van hoofdtrainer Erik ten Hag voor en wordt volgens De Telegraaf voor 750.000 euro verkocht aan de club uit de Domstad. Cerny is het eens geworden over een contract voor drie jaar, met een optie voor nog een seizoen.

Volgens De Telegraaf was er deze zomer veel interesse in Cerny. Na zijn hattrick in de oefenwedstrijd tegen Quick ’20 nam de belangstelling alleen maar toe. Dat hij zou vertrekken was logisch gezien de concurrentie op de flanken. Met Dusan Tadic, Quincy Promes, David Neres, Hakim Ziyech en Hassane Bandé heeft de Ajax-trainer meer dan genoeg opties. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam en trainer John van den Brom hebben wekenlang aan de transfer gewerkt en wisten de aanvaller te overtuigen in een persoonlijk gesprek.

De 21-jarige Cerny kwam in 2014 in de jeugdopleiding van Ajax terecht, toen de Amsterdammers hem weghaalden bij het Tsjecische FK Pribram. Hij stond bekend als een van de grootste beloftes uit de Amsterdamse jeugdopleiding en werd meerdere keren verkozen tot Tsjechisch Talent voor het Jaar. Hij haalde het eerste elftal van Ajax, maar tot een absolute doorbraak kwam het niet.

In het seizoen 2017/18 raakte Cerny tijdens een bekerwedstrijd tegen De Dijk op het kunstgrasveld van FC Volendam ernstig geblesseerd aan zijn knie en had hij een lange tijd nodig om te herstellen. Het afgelopen seizoen kwam hij in de Eredivisie onder Ten Hag geen enkele keer in actie. Verder dan zestien competitiewedstrijden in het eerste elftal kwam Cerny de afgelopen jaren niet.

"Václav is een speler met extra kwaliteiten, die onze selectie weer zal versterken", vertelt Zuidam over de aanwinst. "De afgelopen periode zijn we intensief bezig geweest met deze transfer, dus het is mooi om te zien dat nu de handtekeningen onder het contract staan. Ondanks meerdere opties, waaronder ook een aantal buitenlandse clubs, kiest Václav voor het plan wat we bij FC Utrecht voor ogen hebben met hem. Dat zegt ook iets over zijn drive en sportieve ambities. Hij is een technisch vaardige speler met snelheid, die niet alleen een doelpunt kan voorbereiden, maar ook zelf doelpunten kan maken. We zijn blij dat Václav voor FC Utrecht heeft gekozen en zien zijn tijd hier met veel vertrouwen tegemoet."