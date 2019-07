‘Als Neymar zo doorgaat, voetbalt hij op zijn dertigste niet meer’

Voormalig Braziliaans international Zé Roberto heeft stevige kritiek op Neymar. Volgens de 44-jarige oud-voetballer moet de aanvaller van Paris Saint-Germain zich minder moeten laten leiden tot randzaken en zich meer focussen op voetbal. De oud-speler van onder meer Bayern München en Real Madrid denkt dat de carrière van Neymar niet lang meer zal duren wanneer hij op dezelfde manier door blijft gaan, zo laat hij weten in een interview met de Süddeutsche Zeitung.

Neymar kampt de laatste jaren regelmatig met blessures en volgens Zé Roberto heeft dat meerdere redenen. “Neymar moet in zijn hoofd een fundamentele verandering ondergaan”, aldus Zé Roberto. “Neymar heeft geweldig veel talent, maar maakt hier niet optimaal gebruik van. De blessures werken niet in zijn voordeel, maar in zijn hoofd is hij niet voor de volle honderd procent gefocust op het voetbal. Er komt een moment dat hij het plezier in het voetbal gaat verliezen.”

De Braziliaan maakte in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Sindsdien kreeg hij te maken met blessures, rechtzaken en beschuldigingen, terwijl de geruchten over een vertrek uit Parijs steeds hardnekkiger worden. Volgens diverse media heeft Neymar zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Barcelona en zou hij bereid zijn om financieel in te leveren. “Neymar wil waarschijnlijk graag terugkeren bij deze club, maar bij Barcelona is zijn komst momenteel geen issue. Zijn vertrek twee jaar geleden verdiende niet bepaald de schoonheidsprijs. Er zijn wat dat betreft nog een hoop plooien glad te strijken”, reageerde vicevoorzitter Jordi Cardoner onlangs.

Zé Roberto kan terugkijken op een loopbaan van bijna 24 jaar op het hoogste niveau. Zijn laatste wedstrijd speelde hij op 27 noveber 2017 op 43-jarige leeftijd, toen hij negentig minuten als aanvoerder van Palmeiras op het veld stond. Of de 27-jarige Neymar volgens hem ook zo’n lange loopbaan tegemoet gaat? “Nee, nee! Als hij op deze manier doorgaat, speelt Neymar op zijn dertigste niet eens meer”, aldus Zé Roberto, die vindt dat zijn landgenoot een voorbeeld moet nemen aan andere grote namen. “Geld en verleidingen hebben altijd bestaan in het voetbal. Maar kijk naar Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Zij hebben een compleet andere levensstijl.”