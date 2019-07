Real Madrid incasseert wederom flink bedrag met deal met AC Milan

Theo Hernández is speler van AC Milan, zo meldt de Italiaanse club via de officiële kanalen. De 21-jarige linksback komt voor naar verluidt twintig miljoen euro over van Real Madrid, waar de Fransman overbodig was. Hernández, die ook in de belangstelling stond van onder meer het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, tekent voor meerdere seizoenen in Milaan.

Hernández sloot zich in de zomer van 2017 aan bij Real, nadat men circa 24 miljoen euro had overgemaakt aan Atlético Madrid. In totaal kwam de verdediger tot 23 wedstrijden voor de Spaanse grootmacht, waarmee hij onder mee de Champions League won. Vorig seizoen speelde Hernández op huurbasis bij Real Sociedad, waar hij tot 28 wedstrijden kwam.

Onder Zinédine Zidane was Hernández waarschijnlijk weinig aan spelen toegekomen komend seizoen, daar de trainer de beschikking heeft over onder anderen Marcelo en aankoop Ferland Mendy, die is overgekomen van Olympique Lyon. Hernández lag nog tot medio 2023 vast in het Santiago Bernabéu, maar AC Milan heeft besloten dit contract af te kopen.

De Italiaanse club troeft hiermee naar verluidt Bayer Leverkusen af. De Duitse club had ondanks de komst van Daley Sinkgraven nog altijd interesse in Hernández, terwijl ook Napoli de verdediger een aanbieding had gedaan. De verwachting is dat Real na onder anderen Hernández, Marcos Llorente (Atlético Madrid) en Mateo Kovacic (Chelsea) nog veel meer spelers gaat uitzwaaien deze transferzomer.