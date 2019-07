PSV moet een miljoen euro bieden voor ‘man van drieduizend euro per maand’

PSV en Hannover 96 liggen voorlopig redelijk ver uit elkaar wat betreft een eventuele transfer van Chris Gloster naar Eindhoven. Volgens de dinsdageditie van BILD heeft PSV een ton geboden op de achttienjarige linkerverdediger. Dat bedrag kan in de toekomst nog oplopen tot een half miljoen euro. Hannover 96 denkt daar anders over.

Hannover 96 hanteert volgens de laatste berichten een vraagprijs van liefst een miljoen euro voor het afkopen van het nog een jaar doorlopende contract: een half miljoen euro meteen en de rest in de toekomst. De naar de 2. Bundesliga gedegradeerde club hoeft Gloster niet per se te verkopen. BILD wijst erop dat hij voor een habbekrats is aangetrokken en dat hij bovendien een jeugdcontract van drieduizend euro bruto in de maand heeft.

Het contract van Gloster met Hannover 96 loopt over een jaar ten einde en een langere samenwerking geniet niet de voorkeur van de Amerikaans jeugdinternational. De prille loopbaan van Gloster kreeg gestalte bij New York Red Bulls, dat de Amerikaan in maart vorig jaar verkocht aan Hannover 96. De Duitsers boden de linksback een verbintenis aan na een geslaagde proefperiode. Hij startte bij de Onder-19, waar hij tot vier duels kwam, en speelde vervolgens negentien wedstrijden voor het reserveteam in de Regionalliga Nord.

Gloster liet recent een goede indruk achter op het WK Onder-20 in Polen, waar de Verenigde Staten de kwartfinales haalden. De nationale ploeg heeft bovendien moeite om een geschikte linksback te kunnen vinden en Gloster hoopt derhalve dat een overgang naar PSV zal helpen om uiteindelijk tot A-international uit te groeien.