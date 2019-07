Update: ‘Transfersom Václav Cerny valt lager uit dan verwacht'

Václav Cerny vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht, zo weet De Telegraaf maandagavond te melden. De club uit de Domstad heeft maandagavond een akkoord bereikt met de 21-jarige Tsjechische buitenspeler over een driejarig contract, met een optie voor nog een jaar. Met Ajax is in hoofdlijnen een akkoord bereikt over een transfersom van ongeveer 750.000 euro.

Volgens het dagblad werkten technisch directeur Jordy Zuidam en trainer John van den Brom achter de schermen de afgelopen weken aan de transfer van Cerny. Waar zijn komst in eerste instantie voor onmogelijk werd gehouden, is Utrecht er toch in geslaagd om hem in huis te halen. Er was veel interesse in de buitenspeler en na de oefenwedstrijd tegen Quick ’20 (2-11) waarin Cerny een hattrick maakte, nam de interesse alleen maar toe.

Cerny raakte overtuigd van zijn keuze voor Utrecht na een gesprek met Zuidam en Van den Brom. De club had echter moeite met de vraagprijs van Ajax, maar kon handelen nadat Nicolas Gavory aan Standard Luik werd verkocht. Utrecht en Ajax bespreken momenteel de laatste details, waaronder een eventuele terugkoopoptie voor Ajax. Wanneer beide partijen tot een definitief akkoord zijn gekomen, wordt Cerny gekeurd en tekent hij voor drie jaar bij zijn nieuwe club.

Cerny maakte in de zomer van 2014 de overstap van FK Pribram naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij werd lang gezien als een van de grote talenten bij de Amsterdammers en haalde het eerste elftal. Toch bleef een absolute doorbraak in de hoofdmacht uit en schommelde hij de afgelopen jaren tussen Jong Ajax en het eerste elftal. Het afgelopen seizoen kwam hij onder trainer Erik ten Hag niet in actie in de Eredivisie.

Update 2 juli 12.37 uur - ‘Transfersom Václav Cerny valt lager uit dan verwacht'

Václav Cerny staat op het punt om Ajax te verlaten voor FC Utrecht. De Telegraaf meldde maandagavond dat de Amsterdammers 750.000 euro ontvangen voor de Tsjechische buitenspeler. Dezelfde krant schrijft dinsdag dat de transfersom 50.000 euro lager uitvalt. Utrecht hengelt de aanvaller voor zeven ton binnen en ziet hem naar verwachting een driejarig contract tekenen, met een optie voor nog een jaar.