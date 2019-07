Besiktas als uitweg na mislukte Barcelona-periode

Frank Lampard is het met Chelsea eens geworden over een driejarig contract. De oud-speler van de club wordt binnen 48 uur gepresenteerd op Stamford Bridge. (Daily Mirror)

De aanvaller, die door Sassuolo sinds januari verhuurd werd aan Barcelona, is in gesprek met Besiktas.

Arsenal is opnieuw geïnteresseerd in Barcelona-buitenspeler Malcolm. De Catalanen zijn alleen bereid hem van de hand te doen bij een bedrag van minimaal 41 miljoen euro. (Mundo Deportivo)