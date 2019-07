Erik ten Hag baalt: ‘Het klopt niet, het geeft het gevoel dat het unfair is’

Ajax kent geen ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Amsterdammers zijn weliswaar alweer begonnen met trainen, maar doen dat nog zonder een groot aantal grote namen. Ajax speelt zijn eerste officiële wedstrijd van de nieuwe voetbaljaargang op 27 juli tegen PSV in het kader van de Johan Cruijff Schaal, waarna begin augustus in de tweede voorronde van de Champions League een tweeluik wacht met een nog onbekende tegenstander. Erik ten Hag moet voorlopig roeien met de riemen die hij heeft.

De trainer van Ajax beseft dat de situatie niet ideaal is. David Neres en Nicolás Tagliafico zijn op dit moment nog met respectievelijk Brazilië en Argentinië actief op de Copa América, terwijl Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui (beiden Marokko) en André Onana (Kameroen) deelnemen aan de Afrika Cup. "Op dit moment zijn de Copa América en de Afrika Cup bezig. Dan praat ik over vijf of zes spelers die voorbestemd zijn om in de basis te spelen. Die zullen pas laat aan gaan sluiten en dat is gewoon een beperking", vertelt Ten Hag in gesprek met Ajax TV.

Behalve het bovengenoemde vijftal ontbreken ook Daley Blind, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en zomeraanwinst Quincy Promes nog bij Ajax, vanwege hun deelname met het Nederlands elftal aan de Nations League-eindronde in Portugal. Frenkie de Jong is vertrokken naar Barcelona, terwijl er ook wordt getrokken aan tal van andere spelers, waaronder Ziyech, De Ligt en Van de Beek. Ten Hag weet dan ook nog niet precies met welke spelers hij het nieuwe voetbalseizoen zal starten.

De oefenmeester erkent te balen van het feit dat Ajax zich via de voorrondes zal moeten plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, terwijl de Amsterdammers vorig seizoen nog de halve finales van het miljardenbal haalden. "Het systeem klopt niet, alleen daar kun je niets mee. Het geeft misschien het gevoel dat het unfair is, zeker als je bedenkt dat al die spelers nog actief zijn op toernooien", vervolgt hij. "Maar het is een gegeven en daar moet je mee omgaan. Het is aan ons om ondanks deze beperkingen toch in Europa te komen."

Ondanks de personele problemen hoopt Ten Hag dat het succes van vorig seizoen enige houvast kan bieden voor Ajax. "Er ligt wel een bepaald fundament van de speelwijze. Jongens uit de opleiding en nieuwe spelers, confronteer je daarmee. Als de kern er is, kunnen zij zich makkelijk invoegen. Door het fundament kun je gaan vernieuwen en stappen verder zetten. Je kunt meer en meer de diepte in”, besluit hij.