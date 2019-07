Marokko blijft foutloos door goal Boussoufa vlak na wissel Ziyech

Marokko heeft de groepsfase van de Afrika Cup zonder puntverlies afgesloten. Na eerdere overwinningen op Namibië en Ivoorkust, waren de Leeuwen van de Atlas maandagavond met 0-1 te sterk voor Zuid-Afrika. Met Noussair Mazraoui, Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat en Hakim Ziyech begonnen bekende gezichten aan de aftrap, terwijl Lars Veldwijk op de Zuid-Afrikaanse bank zat. De spits van Sparta Rottterdam kon met zijn invalbeurt een nederlaag niet voorkomen.

Marokko, dat al zeker was van een plek in de achtste finales, had de controle over de wedstrijd in de eerste 45 minuten. De ploeg van bondscoach Hervé Renard was bij vlagen dreigend, maar niet meer dan dat. Doordat de eindpass vaak slordig was, kwam Marokko moeizaam tot kansen. Youssef En Nesyri leek al vroeg in de wedstrijd op weg naar de 0-1 namens Marokko, maar hij werd onterecht afgevlagd voor buitenspel. Zuid-Afrika kwam er af en toe gevaarlijk uit, maar wist niet tot grote kansen te komen.

In het tweede bedrijf was Achraf Hakimi dicht bij de openingstreffer. Zijn afstandschot ging maar net naast het doel van keeper Ronwen Williams. Marokko leek genoegen te nemen met een gelijkspel, want ook met zeven punten zou het eindigen als groepswinnaar. Toch zou Zuid-Afrika nog ten onder gaan. Vlak voor tijd werd Ziyech naar de kant gehaald. De Ajacied moest het veld via de kortste route verlaten en stapte lichtelijk geïrriteerd over de achterlijn. Op weg naar de dug-out zag hij hoe een indraaiende vrije trap uiteindelijk voor de voeten van Mbark Boussoufa kwam. De aanvallende middenvelder bedacht zich geen moment en schoot de bal in het dak van het doel.

Marokko eindigt als groepswinnaar, met drie punten meer dan nummer twee Ivoorkust. De Ivorianen waren maandagavond met 4-1 te sterk voor Namibië door doelpunten van Max Gradel, Serey Dié, Wilfried Zaha en Maxwell Cornet. Waar Namibië is uitgeschakeld, moet Zuid-Afrika afwachten of het met drie punten bij de beste vier nummers drie hoort.