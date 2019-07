FC Groningen zwaait voormalig Ajax-talent uit: ‘We zien veel potentie in hem’

Lars Kramer heeft FC Groningen op transfervrije basis verlaten. De negentienjarige verdediger vervolgt zijn loopbaan bij het Deense Viborg FF, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De international van Oranje Onder-20 heeft maandag zijn krabbel gezet onder een driejarig contract bij de tweedeklasser.

“We zijn enorm blij dat we een akkoord hebben kunnen sluiten met Kramer. Hij is een grote en sterke verdediger die ook goed met zijn voeten is. Hij heeft een goede opleiding genoten in Nederland en we gaan ervan uit dat hij meteen een bijdrage aan ons team kan leveren. We zien tegelijkertijd veel potentie in hem en willen hem graag in actie zien in ons groene shirt”, laat technisch directeur Jesper Fredberg optekenen.

Kramer maakte twee jaar geleden de overstap van de gedeelde jeugdopleiding van NEC en TOP Oss naar FC Groningen. De centrale verdediger, die eerder zes jaar deel uitmaakte van de jeugdopleiding van Ajax, kwam uiteindelijk tot een wedstrijd in de hoofdmacht van de Trots van het Noorden toen hij begin vorig jaar kort in mocht vallen tegen Feyenoord.

Kramer hoopt nu in Denemarken de volgende stap te kunnen zetten: “De ambities en waarden van de club spraken me meteen aan. Ik zie Viborg als een ambitieuze club met veel potentie en ik weet zeker dat dit de juiste keuze voor mij is. Ik kijk ernaar uit om te beginnen, om mijn ploeggenoten te leren kennen en om aan de voorbereiding op een enerverend seizoen te beginnen.”