Vrees voor imagoschade: ‘Ik heb liever niet dat Neymar terugkeert’

Neymar wordt de laatste dagen hevig in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona. Paris Saint-Germain zou openstaan voor een transfer van de wereldster en ook de 27-jarige Braziliaan zelf ziet een hereniging met Barcelona zitten. Javier Tebas, baas van LaLiga, zit echter niet te wachten op de aanvaller, zo laat hij weten bij Onda Cero.

Neymar haalt regelmatig het nieuws zonder te hebben gevoetbald en dat stoort Tebas. "Ik heb liever niet dat Neymar terugkeert bij Barcelona. We willen als LaLiga altijd de beste spelers, maar in het geval van Neymar is zijn gedrag niet goed voor de competitie. Uiteindelijk gaan mensen toch alleen maar praten of hij dit of dat nou wel of niet heeft gedaan", aldus Tebas.

De sportbestuurder laat niet weten op welke incidenten hij doelt. Neymar is momenteel verwikkeld in zowel een verkrachtingszaak als een nieuw akkefietje met de belastingdienst. Daarnaast is de aanvaller regelmatig aanwezig op een feestje en zou hij sterallures vertonen bij PSG. “We hebben hard gewerkt om de waarden van LaLiga in stand te houden en we willen dit imago behouden”, vervolgt Tebas.

“Hij kan een geweldige speler zijn, maar zijn gedrag speelt een belangrijke rol in het eventueel aantasten van de waarden van de competitie. Als hij geen goed rolmodel kan zijn buiten het veld, heb ik liever niet dat hij terugkeert naar LaLiga. Hij zal dan geen goed voorbeeld zijn”, besluit Tebas over Neymar, die in 2017 op controversiële wijze van Barcelona naar PSG verkaste.