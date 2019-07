Chelsea troeft Juventus af en bindt Nederlands talent tot 2022

Juan Familia-Castillo blijft langer bij Chelsea. De negentienjarige linkervleugelverdediger annex middenvelder heeft zijn verbintenis verlengd tot de zomer van 2022, zo meldt Chelsea via de officiële kanalen. De Londenaren troeven hiermee Juventus af, daar de grootmacht uit Turijn naar verluidt belangstelling had voor de Nederlander.

De jongeling, die in 2016 de jeugdopleiding van Ajax inruilde voor de academie van Chelsea, speelde zijn wedstrijden afgelopen seizoen in de Onder-23. Met de Londenaren bereikte hij onder meer de finale van de UEFA Youth League, die uiteindelijk met 3-1 werd verloren van FC Porto. Ook George McEachran en Tariq Uwakwe hebben hun contract verlengd, zo meldt Chelsea.

Familia-Castillo, die volgens Italiaanse media in de belangstelling stond van Juventus, liet in maart aan FOX Sports weten dat hij niet naar Chelsea was gegaan om door te breken. “Ik heb me supergoed ontwikkeld in de afgelopen tweeënhalf jaar. Mijn Engels is natuurlijk ook beter geworden, wat altijd voordelig is. Ik ben niet naar Chelsea gegaan met het idee om door te breken. Ik heb naar mijn vader geluisterd. Hij zei dat ik moest kijken waar ik me in de komende drie jaar tijd het beste kon ontwikkelen.”