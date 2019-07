Oranje Leeuwin verlaat Ajax tijdens WK: ‘Deze competitie stond bovenaan’

Kika van Es laat de Ajax Vrouwen na een seizoen achter zich. De verdedigster, momenteel met de Oranje Leeuwinnen actief op het WK in Frankrijk, is na de zomer namelijk actief bij Everton, zo laat de Engelse club weten via de officiële kanalen. De 27-jarige Van Es ruilde FC Twente een jaar geleden in voor Ajax en tekende toen een eenjarig contract, waardoor zij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club.

“Met deze transfer komt een droom in vervulling, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Ik wilde graag nog eens in het buitenland voetballen. Dat ik dat mag doen voor Everton in de Engelse competitie, die bovenaan mijn lijstje stond, maakt me trots”, voegt Van Es toe in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Van Es zal aankomend seizoen in de Engelse Super League een aantal bekende gezichten tegenkomen. Jackie Groenen maakte onlangs al de overstap naar Manchester United, terwijl Vivianne Miedema, Danielle van de Donk en Jill Roord allen onder contract staan bij landskampioen Arsenal.

Danique Kerkdijk speelt bovendien voor Brighton & Hove Albion en met Inessa Kaagman komt Van Es ook bij the Toffees een landgenote tegen. De vleugelverdedigster begon tijdens het WK in Frankrijk nog in de basis bij de Oranje Leeuwinnen, maar werd na de eerste twee wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en Kameroen voorbijgestreefd door Merel van Dongen.