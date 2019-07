Zaakwaarnemer ontkent megadeal en heeft ‘geen contact’ met Barcelona

Lautaro Martínez is nog lang niet op weg naar Barcelona, zo verzekert de zaakwaarnemer van de aanvaller van Internazionale. De 21-jarige Argentijn, momenteel met zijn land actief op de Copa América, zou nadrukkelijk op het verlanglijstje staan van Barcelona, maar vooralsnog is er van een overgang naar het Camp Nou geen sprake.

Onder meer Radio La Red pakte zondag uit met het nieuws dat Barcelona aast op Martínez, die op de Copa América naast Lionel Messi acteert. Martínez zou bij Inter beschikken over een afkoopclausule ter hoogte van 112 miljoen euro en Barcelona zou bereid zijn dit bedrag te betalen. Zaakwaarnemer Alberto Yaqué geeft echter aan dat er van een naderende megadeal nog geen sprake is.

“Ik heb de geruchten gehoord wat betreft Barcelona, maar de waarheid is dat niemand met ons heeft gesproken. Er is geen contact”, zegt de belangenbehartiger in gesprek met Passione Inter. “Op dit momenten zijn het nog allemaal maar geruchten. Ik heb geen idee hoe Inter zal reageren, dat moet je aan hen vragen. Of hij gelukkig is in Milaan? Dat kan alleen Lautaro vertellen.”

Yaqué laat wel weten dat Martínez graag vaak aan spelen toekomt bij Inter. “Hij wil meer minuten maken, maar dat is logisch. Iedere speler wil dat”, aldus de zaakwaarnemer. De negenvoudig A-international kwam medio 2018 over van Racing Club, maar zat regelmatig op de bank. Afgelopen seizoen kwam de spits tot 9 doelpunten en 2 assists in 35 wedstrijden.