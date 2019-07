Borussia Dortmund slaat slag in Barcelona met strikken van ‘geweldig talent’

Borussia Dortmund heeft een slag geslagen bij Barcelona. De Duitse topclub meldt maandagmiddag via de officiële kanalen dat Mateu Morey de overstap maakt van LaLiga naar de Bundesliga. De negentienjarige vleugelverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2024.

"Mateu Morey is een geweldig defensief talent van Barcelona. Hij heeft veel technische kwaliteiten. We zijn benieuwd wat deze transfer ons op gaat leveren. We kijker ernaar uit om Mateu verder te helpen in zijn ontwikkeling", zo laat sportief directeur Michael Zorc weten op de clubsite over Morey, die transfervrij overkomt van Barcelona.

Bayern München voelt hete adem: ‘Het is een moedige beslissing van hem’

Bij de Catalaanse grootmacht wist de rechtervleugelverdediger meerdere prijzen te winnen in de jeugd, zoals de UEFA Youth League. Ook met diverse nationale ploegen wist de Spanjaard succes te boeken, zoals het winnen van het EK Onder-17. Morey kijkt ernaar uit om te mogen voetballen bij de Duitse grootmacht.

“Borussia Dortmund is een fantastische club en heeft veel jeugd in de gelederen”, zegt de jonge Spanjaard op de site van zijn nieuwe werkgever. “Ik geloof dat ik van waarde kan zijn en een bijdrage kan leveren in dit team. Ik wil me snel aanpassen, de ploeg helpen en hoe dan ook de taal leren. Dat laatst zal alles veel makkelijker maken.”