Hoe Juventus al sinds 2009 de Europese top transfervrij in huis haalt

Met Adrien Rabiot en Aaron Ramsey haalt Juventus deze zomer twee spelers van wereldklasse in huis zonder daar een transfersom voor te betalen. Niet voor het eerst slaagt de Italiaanse grootmacht erin om transfervrije spelers aan te trekken die direct in te passen zijn in de hoofdmacht. La Vecchia Signora staat er inmiddels om bekend te azen op topspelers met een transfervrije status. Een overzicht van de beste gratis deals van Juve sinds de komst van Fabio Cannavaro in 2009.

Juventus is de rijkste club van Italië en de grootmacht behoort tot de rijkste clubs ter wereld. Als het aankomt op het aantrekken van spelers dan wijkt de club met zijn beleid af van andere Europese topclubs. Juve schroomt niet om de portemonnee te trekken, zo bleek vorig jaar nog toen Cristiano Ronaldo voor honderd miljoen euro over te nemen van Real Madrid, of in 2016 toen Gonzalo Higuaín voor negentig miljoen euro werd weggekocht bij Napoli. Maar het scoutingapparaat van de club uit Turijn mikt voornamelijk op buitenkansjes op de transfermarkt.

De strategie op de transfermarkt heeft zijn vruchten de laatste jaren afgeworpen. Juventus richt zich op jong talent en betaalt daar relatief lage bedragen voor, om hen later met grote winst te verkopen. In 2011 werd Arturo Vidal voor 12,5 miljoen euro aangetrokken en 4 jaar later voor maximaal 40 miljoen euro verkocht aan Bayern München. De Italiaanse recordkampioen trok de laatste jaren steeds vaker spelers van wereldklasse aan zonder daar ook maar een cent voor te betalen.

Fabio Cannavaro – 2009



Fabio Cannavaro groeide uit tot een speler van wereldklasse en vertrok in 2006 voor miljoenen euro's naar Real Madrid. Drie jaar later zat zijn tijd in Spanje erop. Met een aflopend contract had hij de clubs voor het uitkiezen. De keuze van de winnaar van de Ballon d'Or (2006) was snel gemaakt toen zijn oude werkgever Juventus hem een aanbieding deed. In het seizoen 2009/10 droeg hij voor het laatst het shirt van de Italiaanse grootmacht, waarna hij de overstap maakte naar Al-Ahli.

Andrea Pirlo – 2011



Tien jaar lang zette deze Italiaanse grootmeester de lijnen uit op het middenveld van AC Milan. Onder Massimiliano Allegri kreeg hij in zijn laatste seizoen minder speeltijd en een nieuw contract zat er niet in. Hij gaf aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en omgeving. Juventus zag het nog wel zitten in de toen 31-jarige middenvelder en bood hem een driejarig contract aan. In Turijn haalde Pirlo zijn absolute topniveau. Hij werd drie keer verkozen tot Italiaans voetballer van het jaar en nam in 2015 met vier landstitels, de Coppa Italia en tweemaal de Supercoppa op zak afscheid van Juventus.

Paul Pogba - 2012



Als toptalent van Le Havre vielen zijn kwaliteiten op bij de scouts van Manchester United. Pogba maakte de overstap naar de Engelse topclub, maar tot een grote doorbraak op Old Trafford kwam het onder Sir Alex Ferguson niet. Juventus wist hem in de zomer van 2012 te verleiden om gratis naar Turijn te komen. Daar wist de wereldkampioen wel door te breken en naam te maken voor het oog van het grote publiek. Ferguson was overigens niet blij met het vertrek van de Fransman. “Het is teleurstellend. Hij heeft totaal geen respect getoond. Zulke spelers zijn we liever kwijt dan rijk”, aldus Ferguson, die toen nog niet wist dat Manchester United in 2016 liefst 105 miljoen euro op tafel zou leggen om Pogba terug naar Engeland te halen.

Lúcio - 2012



Deze Braziliaanse mandekker had al naam gemaakt bij Bayern München toen hij een succesvolle periode beleefde bij Internazionale. Samen met onder meer Wesley Sneijder won hij in 2010 de Champions League, door in de finale af te rekenen met zijn oude club Bayern. In de zomer van 2012 wilde Inter de selectie verjongen en werd het tot medio 2014 doorlopende contract van Lúcio in goed overleg ontbonden. Enkele dagen later tekende de wereldkampioen van 2002 een contract bij Juventus, waar hij mede door blessureleed niet veel zou spelen. Hij verloor de concurrentiestrijd van Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli en vertrok al na een half jaar uit Turijn. Met wederzijds goedvinden werd zijn verbintenis in december 2012 ontbonden en vertrok hij transfervrij naar São Paulo.

Fernando Llorente - 2013



De Spaanse spits groeide bij Athletic Club uit tot een fenomeen. De relatie tussen speler en club werd er echter niet beter op toen hij in de zomer van 2012 weigerde om een nieuw contract te tekenen. Bovendien boterde het niet tussen Llorente en toenmalig trainer Marcelo Bielsa. Juventus volgde de situatie op de voet en ging in januari 2013 het gesprek met de aanvaller aan. Athletic Club wilde hem in die maand niet laten gaan en ging akkoord met een transfervrij vertrek op 1 juli 2013. De spits won met Juventus drie keer het kampioenschap, eenmaal de Italiaanse beker en een keer de Supercoppa, alvorens hij medio 2015 transfervrij naar Sevilla trok.

Kingsley Coman - 2014



Al op achtjarige leeftijd kwam Coman in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain terecht. Hij doorliep alle jeugdelftallen en haalde het eerste elftal. De Franse buitenspeler verscheen al snel op de radar van Juventus, dat hem in 2014 transfervrij wist aan te trekken. Het toptalent tekende een meerjarig contract in Turijn en hoewel hij slechts een seizoen in het eerste elftal speelde, was zijn komst een gouden zet. Bayern München betaalde in 2015 een huurvergoeding van 7 miljoen euro en raakte overtuigd, waardoor Coman 2 jaar later voor nog eens 21 miljoen euro definitief van Juventus werd overgenomen.

Sami Khedira - 2015



De Duits international hield het vijf seizoenen vol bij Real Madrid en was in 2015 toe aan een nieuwe uitdaging. Mede door blessureleed en stevige concurrentie op het middenveld bij de Koninklijke kwam de ervaren middenvelder minder dan gewenst aan spelen toe. Juventus was er als de kippen bij om hem een contract aan te bieden en dat bleek een uitstekende zet. De 32-jarige Khedira groeide uit tot vaste waarde bij de club uit Turijn. Vorig jaar werd een hartritmstoornis ontdekt bij de 77-voudig international en kwam hij pas laat in het seizoen weer in actie. Zijn contract bij Juventus loopt nog tot medio 2021, met een optie voor nog een jaar.

Dani Alves - 2016



De Braziliaanse vleugelverdediger groeide bij Barcelona uit tot misschien wel de beste speler op zijn positie. Beide partijen werden het echter niet eens over een nieuw contract en daar heeft de Spaanse grootmacht tot op de dag van vandaag spijt van. Na het vertrek van Dani Alves werden diverse backs uitgeprobeerd, maar geen van allen kwam ook maar in de buurt van het niveau van de Braziliaan. De rechtervleugelverdediger koos voor een overstap naar Juventus. In het seizoen 2016/17 werd hij kampioen met Juventus en hij hield het al snel voor gezien in Turijn. Dani Alves vertrok transfervrij naar Paris Saint-Germain, de club waar hij inmiddels ook weer is vertrokken.

Emre Can - 2018



De Duitse middenvelder had een aflopend contract bij Liverpool en onderhandelingen over een nieuwe verbintenis liepen op niets uit. Juventus ging het gesprek aan en wist hem te overtuigen om in de zomer van 2018 gratis over te stappen naar Turijn. De deal werd al vroeg beklonken, maar omdat de voormalig jeugdspeler van Bayern München nog de Champions League-finale moest spelen met Liverpool werd de transfer nog even stilgehouden. Na 4 jaar en 167 officiële duels trok hij de deur op Anfield achter zich dicht en tekende hij een contract tot medio 2022.

Aaron Ramsey - 2019



De 28-jarige middenvelder maakte op jonge leeftijd de overstap van Cardiff City naar Arsenal en speelde jarenlang in het eerste elftal. In totaal stond hij elf jaar onder contract bij the Gunners. De middenvelder sprak meerdere keren met Arsenal over een nieuw contract, maar tot een akkoord kwam het niet. Juventus profiteert en haalt hem transfervrij in huis. Hoewel de Italianen geen transfersom hoeven te betalen, gaat er een aanzienlijk deel van het budget op aan het salaris van de Welshman. Volgens de BBC gaat Ramsey bij Juventus 456.000 euro bruto per week verdienen, waarmee hij de bestbetaalde Brit ooit wordt. Hij tekent voor vier seizoenen in Turijn.

Adrien Rabiot - 2019



Paris Saint-Germain wilde het aflopende contract van de Fransman dolgraag verlengen. De gesprekken liepen in eerste instantie positief en de club ging er dan ook vanuit dat Rabiot langer in Parijs zou blijven. Echter, de international veranderde van gedachte toen Barcelona interesse leek te hebben en hij opteerde voor een transfervrij vertrek. PSG was woest en de clubleiding zette hem op 17 december 2018 terug naar het tweede elftal. Dat besluit was tegen het zere been van Rabiot, die naar de Franse voetbalbond stapte. Uiteindelijk stelde de Franse bond hem in het gelijk. Clubs mogen spelers volgens Franse reglementen alleen terugzetten naar een lager elftal als het sportieve redenen betreft. Dat was in dit geval niet de reden en dus was een permanente verbanning van de baan. Desondanks zou Rabiot nooit meer een wedstrijd voor PSG spelen. Het afgelopen halfjaar werd hij in verband gebracht met verschillende Europese topclubs. De keuze is uiteindelijk gevallen op Juventus. Hij kwam maandagavond aan in Turijn en onderging dinsdag een medische keuring, alvorens hij zijn handtekening zette onder een meerjarig contract.