‘Timo Letschert verlaat Sassuolo voor avontuur bij gevallen Duitse grootmacht’

De kans is groot dat Timo Letschert volgend seizoen actief zal zijn in de 2. Bundesliga. Verschillende Duitse media en RTV Utrecht weten maandagmiddag namelijk te melden dat de centrale verdediger in verregaande onderhandelingen is met Hamburger SV. Die Rothosen zouden de 26-jarige stopper graag over willen nemen van Sassuolo.

Letschert staat sinds de zomer van 2016 onder contract in Italië, maar kwam mede vanwege blessureleed niet verder dan negentien optredens in de hoofdmacht van i Neroverdi. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan FC Utrecht, de club waar hij eerder ook al twee jaar actief was.

In zijn jaar op huurbasis in de Domstad kwam hij tot 31 Eredivisie-wedstrijden en was hij een groot deel van het seizoen basisspeler. HSV zou het nog tot medio 2020 doorlopende contract van de verdediger bij Sassuolo nu af willen kopen en hem naar Duitsland willen halen.

De zevenvoudig kampioen van Duitsland en Europa Cup I-winnaar degradeerde vorig jaar voor het eerst in de clubgeschiedenis naar het tweede niveau en slaagde er in het afgelopen seizoen niet in om meteen weer de gang naar de Bundesliga te maken. Als Letschert inderdaad naar HSV gaat komt hij landgenoot Rick van Drongelen tegen, al wordt zijn collega-verdediger wel in verband gebracht met een transfer naar PSV of FC Augsburg.