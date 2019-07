RKC gaat met voormalig Man United-talent Eredivisie in: ‘Hij is erg belangrijk’

Melle Meulensteen heeft zijn contract bij RKC Waalwijk verlengd, zo laten de Brabanders maandagmiddag weten via de officiële kanalen. Nadat er in maart al een optie was gelicht om de samenwerking door te trekken tot medio 2021, heeft de negentienjarige verdediger nu een nieuwe verbintenis tot halverwege 2022 getekend. In het nieuwe contract is bovendien een optie voor nog twee jaar opgenomen.

Meulensteen, zoon van voormalig Manchester United-assistent en huidig assistent-bondscoach van Australië René Meulensteen, streek begin vorig jaar neer bij RKC, nadat een avontuur bij Preston North End op niets was uitgelopen. De jongeling, die oorspronkelijk de aandacht trok als middenvelder, maakte al snel een goede indruk in Waalwijk en speelde tot nu toe 44 wedstrijden namens de promovendus.

Meulensteen: ‘Een soort Frenkie de Jong-rol, daar wil ik wel naartoe’

Voetbalzone sprak begin dit jaar uitgebreid met Melle Meulensteen. Lees artikel

“Dat Melle een enorme groei heeft doorgemaakt staat buiten kijf, en is ook bij andere clubs niet onopgemerkt gebleven”, reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld, die verheugd is dat Meulensteen voor zijn club behouden blijft, op de contractverlenging. “Hij heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een betrouwbare centrale verdediger en is met zijn voetballende kwaliteiten erg belangrijk voor onze manier van spelen.”

“Melle heeft een enorm potentieel dat hij komend seizoen verder kan gaan ontwikkelen in de Eredivisie. We zijn vanzelfsprekend blij dat we hem zo lang aan ons hebben kunnen binden.” Meulensteen genoot zijn opleiding bij Manchester United, waar hij acht jaar in de jeugd actief was. Na zijn vertrek naar Preston North End in 2017 speelde hij verder een aantal maanden op huurbasis voor Lancaster City.