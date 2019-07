Barcelona maakt megabedrag over en haalt Antoine Griezmann in huis

Antoine Griezmann gaat spelen voor Barcelona, zo maakt de Catalaanse grootmacht vrijdagmiddag via de officiële kanalen bekend. De spits verlaat Atlético Madrid, dat 120 miljoen euro toucheert met het vertrek van de Fransman. Griezmann heeft een vijfjarig contract getekend bij zijn nieuwe werkgever, dat de ontsnappingsclausule voor de aanvaller op achthonderd miljoen euro heeft gesteld.

Griezmann kondigde in mei samen met Atlético al aan dat de aanvaller los Colchoneros zou gaan verlaten. De spits verruilde Real Sociedad in de zomer van 2014 voor de topclub uit Madrid en groeide in de daaropvolgende jaren uit tot een van de sterspelers van de nummer twee van LaLiga. Met de Madrilenen won hij in 2018 de Europa League, terwijl hij ook met de club een Spaanse en Europese Super Cup won.

Diverse Spaanse media wisten in mei al te melden dat Griezmann op weg was naar Barcelona, maar beide partijen ontkenden dat er sprake was van een deal. Vanaf 1 juli is de afkoopclausule van Griezmann in Madrid contractueel verlaagd naar 120 miljoen euro. Barcelona is bereid deze clausule te lichten en Griezmann dus voor meerdere seizoenen in te lijven.

Barcelona heeft geprobeerd Atlético nog te overtuigen om medewerking te verlenen aan een transfer door een iets hoger bedrag aan te bieden. De som zou dan in termijnen worden betaald aan los Colchoneros. De Madrilenen waren echter woest over de manier waarop Barcelona al in een heel vroeg stadium Griezmann had verleid te kiezen voor de Catalaanse topclub.

Griezmann krijgt bij Barcelona een flink salaris, zo meldt men in Spanje. De aanvaller zal naar verluidt 23 miljoen euro per seizoen opstrijken. De zeventigvoudig international van Frankrijk krijgt voorin bij Barcelona onder meer te maken met Lionel Messi, Luis Suárez en Ousmane Dembélé. Ook zou Barcelona momenteel overwegen Neymar bij Paris Saint-Germain los te weken.