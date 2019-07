Aanwinst uit Londen activeert clausule en laat NAC reeds achter zich

NAC Breda en Sullay Kaikai nemen per direct afscheid van elkaar. Beide partijen hebben overeenstemming bereikt over een contractontbinding, zo meldt de Bredase club maandag via de officiële kanalen. De 23-jarige aanvaller, die tot medio 2020 op de loonlijst stond, is daarmee transfervrij en kan zoek naar een andere club.

Kaikai kwam aan het einde van de winterse transferperiode transfervrij over van Crystal Palace. “Ik heb veel goede dingen gehoord, ook over de supporters. Ik heb er erg veel zin in en kijk uit naar deze uitdaging”, zei hij destijds. “Toen ik hoorde over de kans om voor NAC te kunnen spelen, was ik direct geïnteresseerd. Ik kan niet wachten om te beginnen en alles te geven. Ik ga proberen om direct van waarde te zijn.”

Uiteindelijk kwam Kaikai 225 minuten in actie in het geel-zwart, verdeeld over zes Eredivisie-duels. De aanvaller maakt nu, met wederzijds goedvinden, gebruik van zijn clausule om bij een degradatie transfervrij te vertrekken. De in Londen geboren Kaikai kwam op zijn vijftiende in de opleiding van Crystal Palace terecht. De Engelsman, die ook de Sierra Leoonse nationaliteit heeft, maakte in zijn jaren als jeugdspeler veel indruk.

Kaikai kwam op huurbasis uit voor Crawley Town en verkaste ook achtereenvolgens tijdelijk naar Cambridge United, Shrewsbury Town, Brentford en Charlton Athletic. In de tussentijd maakte hij in mei 2016 zijn debuut in de Premier League, in een wedstrijd van Crystal Palace tegen Southampton.

