John Obi Mikel strijkt voor anderhalf miljoen euro per seizoen neer in Turkije

John Obi Mikel gaat aan de slag in de Turkse Süper Lig. Trabzonspor heeft namelijk via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de middenvelder een tweejarig contract heeft getekend bij de nummer vier van het afgelopen seizoen. De 32-jarige middenvelder gaat anderhalf miljoen euro per seizoen verdienen bij de Storm van de Zwarte Zee.

Mikel was transfervrij na zijn vertrek bij Middlesbrough, waar hij de afgelopen maanden speelde. De middenvelder streek begin dit jaar neer in de Engelse Championship met een contract voor een halfjaar en staat nu voor zijn eerste avontuur op de Turkse velden. Mikel gaat met Trabzonspor mogelijk ook de Europa League in, aangezien de club zich heeft geplaatst voor de voorrondes van het tweede Europese bekertoernooi.

Trabzonspor voegt toe dat verlenging van de deal afhangt van het aantal minuten dat Mikel de komende twee seizoenen maakt. Als hij in 70 procent van de competitiewedstrijden in de aankomende twee jaar minstens 45 minuten op het veld staat, wordt de optie in zijn contract automatisch gelicht en gaat hij zijn derde contractjaar bij de club in.

Mikel geniet in Europa vooral bekendheid vanwege de elf jaar die hij bij Chelsea speelde. Tussen 2006 en 2017 kwam hij tot 372 officiële wedstrijden namens the Blues en won hij onder meer twee landstitels, de Champions League en de Europa League. Na zijn vertrek uit Londen speelde hij twee jaar voor het Chinese Tianjin Teda, voordat bij Middlesbrough een terugkeer op de Engelse velden volgde. De routinier is momenteel als aanvoerder van Nigeria actief op de Afrika Cup.