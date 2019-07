Flirts over en weer leiden Matthijs de Ligt naar walhalla én jeugdheld

De kogel is door de kerk: Matthijs de Ligt zet zijn loopbaan voort bij Juventus. De ex-verdediger van Ajax werd maandenlang gelinkt aan diverse grootmachten, maar uiteindelijk heeft Juventus de stopper voor de neus van andere topclubs zoals Barcelona en Paris Saint-Germain weg weten te kapen. Met de stap naar Italië mag De Ligt in de leer bij onder anderen de 'geweldige' Giorgio Chiellini en gaat hij samenspelen met jeugdheld Cristiano Ronaldo. Hoe een flirt hier en daar tijdens een ellenlange transfersoap uiteindelijk uitmondt in een Turijns huwelijk.

Door Tim Siekman

De gehele wereldtop zat achter De Ligt aan, zeker na zijn indrukwekkende prestaties in de Champions League afgelopen seizoen. Ajax bereikte de halve finales van het miljardenbal, mede door een kopgoal van De Ligt in de kwartfinale in het Allianz Stadium tegen Juventus (1-2). Halverwege de voetbaljaargang mocht hij zich al in Turijn melden met de winst van de Golden Boy Award. Het Turijnse Tuttosport kiest jaarlijks het grootste talent onder de 21 jaar en dit keer was De Ligt de gelukkige. Bij de ceremonie werd de Ajacied ook gevraagd naar zijn toekomstplannen.

“Italië is een prachtig voetballand, maar ik richt me volledig op het heden. Ik denk niet aan een vertrek bij Ajax en ik denk niet aan mogelijke competities waar ik heen zou kunnen gaan”, stelde De Ligt diplomatiek. Hij erkende dat Cristiano Ronaldo nog altijd 'een inspiratie' voor hem was. “Hij heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging bij Juventus en ik haal veel inspiratie uit zijn toewijding voor het voetbal", aldus De Ligt, die de vraag of hij liever met Lionel Messi of Ronaldo zou willen spelen vakkundig ontweek. "Ik speel liever met Hakim Ziyech bij Ajax."

'De Ligt kan de sleutel zijn'

In de loop der maanden hebben verschillende actoren van Juventus hun bewondering uitgesproken over de kwaliteiten van de pas negentienjarige verdediger. Dat Ajax en la Vecchia Signora elkaar troffen in de kwartfinale in de Champions League zorgde voor een ongekend aantal complimentjes over en weer. Verdediger Daniele Rugani was in april vol lof over zijn nieuwste concurrent voor de positie centraal achterin. “Natuurlijk ken ik Matthijs de Ligt. Ik heb tegen hem gespeeld met het Italiaanse elftal. Hij laat zien wat voor fantastische speler hij is”, aldus Rugani.

“Natuurlijk zou ik graag ooit met hem willen samenspelen. Het is altijd mooi om te voetballen met de beste verdedigers. Het is een groot talent”, stelde de stopper. Rond de oefeninterland tussen Italië en Nederland (1-1) in juni 2018 heeft Juventus-directeur Pavel Nedved volgens de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio de basis gelegd voor de komst van De Ligt. De oud-middenvelder zou rond de oefenwedstrijd, afgewerkt in Turijn, de jongeling en zijn entourage een rondleiding hebben gegeven op het trainingscomplex van de landskampioen.

Intern zou de komst van De Ligt dus al ruim een jaar hoog op het prioriteitenlijstje staan en nu heeft Juventus dus beet. Diverse clubiconen hebben zich al zeer lovend uitgelaten over De Ligt, maar Marcello Lippi spande onlangs de kroon. "Met Bonucci en Chiellini kan De Ligt de sleutel zijn om Juventus nóg sterker te maken. Met hem in de ploeg kan ieder doel bereikt worden, zelfs het winnen van de Champions League", aldus de ex-trainer van Juventus, die De Ligt kwalificeerde als een 'fenomeen'. “Van Nesta tot Baresi, Maldini tot Ferrara en Cannavaro tot Materazzi, ik heb veel uitstekende verdedigers voorbij zien komen, maar op negentienjarige leeftijd was geen van allen zo sterk als De Ligt."

'Zijn uitstraling, die wil je'

Italië, walhalla der verdedigers, en vooral Juventus verwelkomt De Ligt met open armen, maar ook de stopper zelf zag een stap naar de Serie A altijd wel zitten, zo kon er tussen neus en lippen door worden geconcludeerd. "Ik ben sowieso fan van Italiaanse verdedigers, altijd al geweest", zo sprak De Ligt vorig jaar in gesprek met ELF Voetbal. "In Italië is verdedigen een vak apart. Kunst wil ik het niet noemen, maar het wordt wel hogelijk gewaardeerd. Als je het hebt over Chiellini, Cannavaro, Maldini, Baresi, Nesta... Het zijn stuk voor stuk verdedigers waarvoor je naar het stadion gaat. En dat gebeurt niet zo vaak, dat mensen speciaal voor verdedigers naar het stadion komen. Types waarvan je denkt: zó, dat wil ik weleens in levenden lijve aanschouwen."

Vooral Chiellini kon De Ligt bekoren, aangezien er volgens de ex-Ajacied 'geen voetballer in de wereld is' die graag tegen de veteraan speelt. "Hij ziet er niet uit als de meest verfijnde voetballer, maar als spits heb je een lastige avond tegen hem. Zijn uitstraling, die wil je als verdediger ook creëren denk ik. Dat grote spitsen bang zijn om tegen je te spelen. Toen ik aan het begin van het seizoen tegen Heracles een hoofdwond opliep, moest ik terugdenken aan de wedstrijd die Chiellini met Juve tegen Real Madrid speelde. Die tulband om zijn hoofd, dat onverzettelijke. Dat is denk ik synoniem voor centrumverdedigers. We moeten het doel beschermen en hebben daar veel, zo niet alles voor over. Opgeven is geen optie."

In aanloop naar de dubbele confrontatie met Juventus afgelopen seizoen sprak De Ligt niet alleen mooie woorden over Chiellini. De Oranje-international ging ook in op de kwaliteiten van Leonardo Bonucci, die door de komst van De Ligt volgens diverse media juist op weg naar de uitgang is bij Juventus. Naar verluidt azen onder meer Manchester City en PSG op de 32-jarige Italiaan. "Chiellini is geweldig, maar Bonucci kan ik ook waarderen", citeerde Tuttosport. "Die twee horen allebei bij de beste centrale verdedigers van dit moment. Voor een jonge speler als ik zijn het allebei voorbeelden. Of ik volgend seizoen met hen samenspeel? Dat zou kunnen, al zijn er meer geïnteresseerde clubs."

Speelde Cristiano Ronaldo 'een belangrijke rol'?

Ronaldo was mogelijk van doorslaggevende betekenis in de keuze van De Ligt voor Juventus. Waar Lionel Messi wellicht een cruciale rol speelde in de overstap van Frenkie de Jong naar Barcelona, zal de aanwezigheid van Ronaldo in Turijn ongetwijfeld eenzelfde effect hebben gehad op De Ligt. De Portugees geldt als jeugdheld van de ex-aanvoerder van Ajax, zo liet laatstgenoemde weten in gesprek met Voetbal International. Het weekblad concludeerde zelf dat het perspectief om met Ronaldo in hetzelfde team te voetballen 'een belangrijke rol' heeft gespeeld in de transfersoap.

Tijdens een etentje met zijn voetbalvrienden van vroeger kwamen veel jeugdherinneringen bovendrijven, gaf De Ligt aan. "Zo kwamen we erop dat ik vroeger altijd Cristiano Ronaldo wilde zijn als we in de tuin aan het voetballen waren. Dat was vooral ook in zijn tijd toen hij bij Manchester United speelde. Mijn eerste voetbalshirt was ook van hem uit die tijd. Dat etentje was vlak na de ontmoetingen met Juventus, waarin ik duels met dezelfde Ronaldo heb moeten uitvechten. Zoiets blijft toch wel bijzonder.”

Nu speelt De Ligt dus in dezelfde ploeg als zijn idool. In aanloop naar de wedstrijden tegen Portugal en Juventus bleef de verdediger lyrisch over Ronaldo, ‘een van de beste spelers ter wereld’. Na afloop van de verloren Nations League-finale (1-0) was er nog een bijzonder onderonsje tussen De Ligt en Ronaldo. Of de Portugees begon over een mogelijke transfer naar Juventus? “Dat zou goed kunnen, ja”, aldus De Ligt bij de NOS. “Ik verstond hem eerst niet, dus ik heb niks gezegd. Waarom ik lachte? Ik schrok er een beetje van, daarom lachte ik. Maar ik heb niets gezegd.”