Real Madrid en Benfica ronden transfer van twintig miljoen euro af

Raúl de Tomás maakt de overstap van Real Madrid naar Benfica, zo maken de clubs via de officiële kanalen bekend. Met de overgang van de 24-jarige aanvaller naar Lissabon is een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid. De clubs kwamen vorig week tot een akkoord over de transfersom en afgelopen weekeinde zaten De Tomas en Benfica op één lijn.

De Tomás heeft zich tot medio 2023 aan Benfica verbonden en gaat op jaarbasis 2,5 miljoen euro verdienen. Als tegenprestatie heeft de Portugese topclub een transferclausule van 100 miljoen euro laten opnemen. Voor De Tomás komt er zodoende een einde aan zijn verblijf bij Real Madrid, de club waar hij op tienjarige leeftijd in de jeugd begon en waar hij uiteindelijk genoegen heeft moeten nemen met zestien minuten in de hoofdmacht van de Koninklijke.

De Tomás maakte op 29 oktober 2014 zijn officië debuut: hij was in het bekerduel met Cornellà (1-4 winst) de vervanger van Karim Benzema. De aanvaller werd daarna uitgeleend aan Córdoba en Real Valladolid, maar blonk pas echt uit in het tenue van stadsgenoot Rayo Vallecano. In twee seizoenen op huurbasis kwam de aanvaller tot 38 goals in 68 duels en wekte hij daarmee de interesse van tal van clubs, met Benfica als uiteindelijke winnaar.

Real Madrid verkocht Marcos Llorente eerder voor 40 miljoen euro aan stadsgenoot Atlético Madrid, terwijl Mateo Kovacic voor 45 miljoen euro naar Chelsea verkaste. Verder lijkt het vertrek van Theo Hernández en James Rodriguez uit het Santiago Bernabéu vast te staan, evenals de aftocht van Martin Ödegaard, Borja Mayoral (beiden op huurbasis naar Real Sociedad).