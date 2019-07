AS Roma en Napoli sluiten nieuwe deal voor 21 miljoen: ‘We volgen hem al lang’

Kostas Manolas maakte zondagavond voor naar verluidt 34 miljoen euro de gang van AS Roma naar Napoli en de twee clubs hebben een dag later opnieuw een deal gesloten. I Giallorossi maken maandagochtend via de officiële kanalen namelijk bekend dat Amadou Diawara de omgekeerde weg bewandelt en volgend seizoen in het Stadio Olimpico zal spelen.

Met de komst van de 21-jarige middenvelder is een transfersom van 21 miljoen euro gemoeid, zo voegen de Romeinen toe. De Guinees, die momenteel met zijn land actief is op de Afrika Cup, heeft zich voor vijf seizoenen aan zijn nieuwe werkgever verbonden en gaat daarmee aan de slag bij zijn derde Italiaanse club.

Diawara begon zijn loopbaan bij San Marino Calcio uit het gelijknamige ministaatje en maakte vier jaar geleden de overstap naar Bologna. Na een jaar stond Napoli al op de stoep en in de afgelopen drie seizoenen kwam de verdedigende middenvelder tot 74 optredens in de hoofdmacht van i Partenopei, waarvan 13 in het afgelopen Serie A-seizoen.

Algemeen directeur Guido Fienga is blij met de komst van Diawara naar Rome: “We volgen hem al geruime tijd, het is een jongen die al een aantal jaar zijn talenten heeft laten zien in Italië. We heten hem welkom bij Roma en hopen dat hij een belangrijke speler zal worden in ons shirt.”