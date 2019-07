Almere City versterkt zich met jeugdproduct van Ajax: ‘Uitstekende verdediger’

Almere City heeft zich versterkt met Dico Koppers, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De 27-jarige vleugelverdediger heeft bij de nummer zeven van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract. Koppers komt transfervrij over van PEC Zwolle, waar zijn contract afliep.

In de afgelopen twee seizoenen kwam hij namens tot PEC tot slechts twee wedstrijden, wat voornamelijk te maken had met een zware blessure aan de achillespees. Inmiddels is Koppers volgens Almere City ‘weer topfit verklaard’. “Ik heb inmiddels al aardig wat ervaring opgebouwd bij verschillende teams. Door mijn blessure is het voor mij belangrijk dat ik opnieuw mijn meerwaarde kan bewijzen door veel vlieguren te maken en City te helpen met de clubdoelstellingen. Ik kijk daar ontzettend naar uit”, zegt Koppers op de website van Almere City.

Koppers doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde elf wedstrijden in de hoofdmacht. De voormalig jeugdinternational kwam daarna via ADO Den Haag, FC Twente en Willem II bij PEC terecht. “Dico neemt jarenlange ervaring op het hoogste niveau van Nederland mee naar Almere. Hij is een uitstekende verdediger die zijn talent combineert met een voorbeeldige instelling. Zijn komst onderbouwt onze ambitie om komend seizoen mee te doen om directe promotie naar de Eredivisie”, aldus John Bes, algemeen directeur van Almere City.