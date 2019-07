NAC verliest talent aan Manchester United: ‘Zeven scouts hebben hem bekeken’

NAC Breda verliest Björn Hardley aan Manchester United, zo bevestigt zaakwaarnemer Orlando Engelaar maandagochtend in gesprek met BN DeStem. De zestienjarige middenvelder heeft zondag zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij de Engelse topclub en beleeft meteen maandag zijn eerste dag als speler van the Red Devils. NAC kan een ‘flinke opleidingsvergoeding’ tegemoet zien, daar het een internationale transfer bedraagt.

“Björn is vandaag begonnen bij Manchester United en start bij het Onder-18-team”, zo laat Engelaar weten. “Vanaf september, oktober zijn ze hem intensief gaan volgen. In totaal zeven scouts hebben Björn aan het werk gezien, ook de hoofdscout van Manchester United. Het is een goed doordachte stap, hij is lang gevolgd door Manchester United dat echt een plan met hem heeft.”

Hardley had ook voor een stap naar een Nederlandse club kunnen kiezen, maar gaat bewust voor een avontuur bij de Engelse grootmacht: “Er was genoeg interesse. Bij United is er heel veel vertrouwen in hem, zijn komst is breed bedragen. Vanaf september is hij wekelijks aan het werk gezien. Als het goed gaat, kan hij op termijn ook met de Onder-23 gaan trainen.”

Hardley speelde voor amateurclubs Advendo en DIA, alvorens hij in 2014 op elfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van NAC terechtkwam. De geboren Bredanaar is na Tommy van Butselaar, die onlangs naar FC Utrecht vertrok, het tweede talent van NAC Onder-17 dat binnen korte tijd de club verlaat. Eerder dit jaar raakte de degradant ook de jonge verdedigers Sabir Agougil en Daan Reeuwijk kwijt aan Ajax.

