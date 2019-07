Benítez treurt: ‘Helaas werd duidelijk dat we niet dezelfde visie deelden’

Newcastle United maakte onlangs wereldkundig dat Rafael Benítez komend seizoen niet meer aan het roer zal staan. De Spaanse manager was in het bezit van een aflopende verbintenis en men is het niet eens geworden over contractverlenging. Via een brief op Twitter heeft Benítez zich voor het eerst uitgesproken over zijn vertrek.

In een communiqué liet Newcastle United weten dat men alles in staat had gesteld om tot een overeenkomst te komen met Benítez, maar dat dit niet was gelukt. Daardoor komt er na drie jaar een einde aan de samenwerking tussen de Spanjaard en the Magpies, die onder zijn leiding terugkeerden in de Premier League. “Ik wil iedereen binnen de club die het team heeft geholpen graag bedanken. Natuurlijk ook de staf en de geweldige spelers, die zijn gegroeid en ervoor hebben gevochten om het beste te bereiken.”

“Van het winnen van de Championship tot onze twee seizoenen in de Premier League: de fans, staf en spelers waren samen Newcastle United. Ik wilde blijven, maar was niet van plan om zomaar een nieuw contract ondertekenen. Ik wilde onderdeel uitmaken van een project”, schrijft de 59-jarige oefenmeester. “Helaas werd het steeds meer duidelijk dat de clubleiding en ik niet dezelfde visie deelden. Dat maakt me heel treurig.”

“Ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik naar Newcastle United ben gekomen en ik ben trots wat we samen hebben kunnen bereiken. De club zal voor altijd in mijn hart zitten, veel geluk in de toekomst. C’mon Toons!”, besluit Benítez zijn schrijven. Het is nog onduidelijk wie hem moet opvolgen bij Newcastle United. Onder meer Giovanni van Bronckhorst, Claudio Ranieri, José Mourinho, Steve Bruce, David Moyes en Arsène Wenger werden gelinkt aan de vacature in het noordoosten van Engeland.