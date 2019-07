Heracles Almelo maakt nieuwe stadionnaam bekend: ‘Het erf als plek’

Voor minimaal de komende tien jaar is Erve Asito de nieuwe naam van het stadion van Heracles Almelo. De naam is maandagochtend bekend gemaakt door een afvaardiging van club, spelers en fans en hoofdsponsor Asito. “De nieuwe stadionnaam moet het thuisgevoel weergeven dat fans hebben als ze naar het stadion komen”, zo laat Heracles via de officiële kanalen weten. Op zondag 4 augustus speelt Heracles Almelo de eerste officiële thuiswedstrijd, tegen sc Heerenveen.

“Elementen uit de geschiedenis van de stad Almelo, Heracles Almelo en Asito zijn gecombineerd om tot deze naam en bijbehorend logo te komen. Erve Asito staat symbool voor de plek waar families zich thuis voelen”, benadrukt Heracles. “Het erf als plek waar de hele familie samenkomt en het stadion waar de Heracles Almelo-familie thuiskomt.”

Algemeen directeur Rob Toussaint komt met een toelichting: “Meer dan ooit zal ons stadion het hart gaan vormen van de club, de achterban, het bedrijfsleven en de maatschappij; een plek van en voor ons allemaal.” Remko Stolk, commercieel directeur Asito: “Erve Asito straalt het familiegevoel uit dat zowel bij ons bedrijf als de club hoort. Hier kom je naartoe om samen te zijn. Het gevoel van het erf waar je vroeger met je opa voetbalde en nu met je eigen kinderen.”

Behalve naamgever van het stadion, blijft Asito minimaal de komende tien jaar ook hoofdsponsor van Heracles Almelo. In het logo van Erve Asito zijn elementen verwerkt van een traditionele Almelose textielfabriek, vormen uit de historische tribune aan de Bornsestraat, het hek aan de rand van een Twents erf en de beginletters van Erve Asito. Onderdeel van de nieuwe stadionnaam is een daadwerkelijk hek in de vorm van het logo van Erve Asito aan de rand van het veld.