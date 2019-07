Ted van Leeuwen baalt: ‘Wat valt er te creëren als er geen geld is?’

FC Twente maakt over een maand zijn rentree in de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen PSV. Voor die tijd moet er bij de Tukkers nog het nodige werk verzet worden, daar er momenteel gewerkt wordt met een selectie van hooguit zeventien spelers. Ted van Leeuwen geeft in gesprek met TC Tubantia te kennen dat hij baalt van de huidige situatie bij de promovendus.

De kampioen van de Keuken Kampioen Divisie werkte afgelopen zaterdag zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding af. In het met 3-0 gewonnen duel met de Tubbergse selectie moest trainer Gonzalo García García improviseren met zijn voorste linie. Tom Boere was de enige beschikbare aanvaller uit de eerste selectie, daar er geen risico werd genomen met Aitor Cantalapiedra en Jari Oosterwijk. Om die reden speelde García García met middenvelder Jesse Bosch en Ryan Trotman, die geen deel uitmaakt van de eerste selectie, in de aanval.

Naast drie buitenspelers en een spits heeft Twente volgens TC Tubantia op korte termijn twee linksbacks bovenaan het prioriteitenlijstje staan. Daarnaast stelt het regionale dagblad dat de bezetting op het middenveld een stuk beter kan, waardoor er komende maand nog zes tot zeven spelers moeten arriveren. Twente versterkte zich tot dusver transfervrij met Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg), Lindon Selahi (Standard Luik) en José Pleguezuelo (Arsenal).

“We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar we hebben niet eens riemen. Ik word er een beetje flauw van dat ik telkens hoor dat FC Twente een technisch directeur heeft die creatief is. Wat valt er te creëren als er geen geld is?”, reageert Van Leeuwen op de situatie. Er wordt momenteel gewerkt om met behulp van geldschieters een spelersfonds te creëren. Er zit echter, ondanks dat Twente ook geld overhoudt aan de transfers van Quincy Promes en Luuk de Jong, nog geen schot in de zaak. “Of ik me zorgen maak? Ik zelf niet, maar als ik FC Twente was, zou ik me wel zorgen maken.”