PSV maakt droomtransfer van Luuk de Jong wereldkundig

Luuk de Jong gaat aan de slag bij Sevilla, zo maakt PSV via de officiële kanalen bekend. De 28-jarige spits zet bij de nummer zes van het afgelopen LaLiga-seizoen zijn handtekening onder een vierjarig contract, dat hem tot medio 2023 aan los Rojiblancos verbindt. PSV houdt naar verluidt een bedrag van 15 miljoen euro over aan het vertrek van zijn aanvoerder.

De eerste berichten over de naderende transfer van De Jong kwamen vrijdagavond naar buiten. PSV liet een dag later weten dat de spits ‘de ruimte kreeg’ om een overstap af te ronden, zonder zijn nieuwe club te noemen. Het was eigenlijk de bedoeling dat De Jong zich afgelopen weekend, evenals collega-internationals Denzel Dumfries en Steven Bergwijn, bij PSV zou melden voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In plaats daarvan stapte de spits afgelopen weekeinde op het vliegtuig naar Sevilla.

In de nacht van zondag op maandag zette De Jong, geflankeerd door Monchi (de technisch directeur van Sevilla), voet op Spaanse bodem. Daarna zijn de laatste formaliteiten afgerond, waardoor de spits zijn handtekening heeft gezet onder een contract bij los Rojiblancos. Na Munas Dabbur (overgenomen van Red Bull Salzburg), Diego Carlos (overgenomen van FC Nantes) en Joan Jordán (overgenomen van Eibar) is De Jong de vierde zomerse aanwinst van Sevilla, dat afgelopen seizoen als zesde eindigde in LaLiga en daardoor in de komende jaargang niet actief is in de Champions League.

Er komt zodoende na vijf jaar een einde aan de samenwerking tussen Luuk de Jong en PSV. De Eindhovenaren namen de spits in 2014 voor 5,5 miljoen over van Borussia Mönchengladbach, dat nu nog een bescheiden bedrag overhoudt aan de transfer van De Jong naar Sevilla. Totaal speelde De Jong 204 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor 112 doelpunten en 57 assists. Met de Eindhovenaren kroonde hij zich drie keer tot kampioen van Nederland.