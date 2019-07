Curaçao verliest en neemt met opgeheven hoofd afscheid van Gold Cup

Curaçao is in de kwartfinale van de Gold Cup uitgeschakeld door de Verenigde Staten. De titelverdediger had in Philadelphia aan een doelpunt in de eerste helft genoeg om het team van bondscoach Remko Bicentini naar huis te sturen: 1-0. De Verenigde Staten spelen komende woensdag in de halve finales in Nashville tegen Jamaïca.

De titelverdediger van het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben oogde voor rust comfortabel tegen Curaçao, dat zich als underdog goed verweerde. De start mocht er zijn, met twee kansen voor Christian Pulisic in de eerste vier minuten. De aanvaller schoot eerst naast en zag daarna hoe Eloy Room uitstekend redding bracht.

Curaçao herstelde zich, maar liep na 25 minuten spelen toch achter de feiten aan. Na een voorzet van Pulisic richting de tweede paal kopte Weston McKennie de bal achter Room: 1-0. Drie minuten voor rust was de ploeg van Bicentini dicht bij de gelijkmaker, maar een kopbal van Darryl Lachman ging over het doel van Zack Steffen.

In de tweede helft kreeg Curaçao kansen op de gelijkmaker. Zo schoot Leandro Bacuna net voor tijd hard op goal, maar Steffen tikte de bal onder de lat vandaan. Curaçao overleefde dit jaar voor het eerst de groepsfase van de Gold Cup en kan zich nu opmaken voor de CONCACAF Nations League in september.