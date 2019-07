‘PEC Zwolle rekent op komst AZ-middenvelder en klopt aan bij Ajax’

In de zoektocht naar versterkingen op verschillende linies klopt PEC Zwolle aan bij AZ, Ajax en FC Den Bosch. Volgens de Stentor is Ilias Bel Hassani hard op weg naar Zwolle, waar hij wordt gezien als vervanger van Younes Namli. Trainer John Stegeman hoopt verder de beschikking te krijgen over Den Bosch-verdediger Sam Kersten, terwijl Ajacied Dennis Johnsen in beeld is om op huurbasis over te komen, zo meldt Voetbal International zondagavond.

Bel Hassani heeft volgens het regionale dagblad al een gesprek achter de rug met technisch manager Mike Willems en trainer Stegeman. Laatstgenoemde kent hij vanuit zijn tijd bij Heracles Almelo, waar hij drie jaar samenwerkte met de nieuwe coach van de Blauwvingers. De 26-jarige middenvelder heeft een contract tot medio 2021 bij AZ, maar komt niet aan de bak in Alkmaar. De tweede helft van het afgelopen seizoen werd hij nog verhuurd aan FC Groningen. Naar verwachting verschijnt hij deze week op het trainingsveld in Zwolle.

De Telegraaf meldde afgelopen week al dat Kersten in beeld is bij PEC Zwolle. Na het vertrek van Sepp van den Berg, die voor minimaal 1,9 miljoen euro is verkocht aan Liverpool, is de talentvolle verdediger van FC Den Bosch in beeld gekomen. PEC is overigens niet de enige club met belangstelling voor de 21-jarige mandekker, die tot medio 2022 vastligt bij de Brabanders uit de Keuken Kampioen Divisie en een optie voor nog een seizoen heeft.

Johnsen lijkt niet voor te komen in de plannen van Ajax-trainer Erik ten Hag. De Noorse buitenspeler werd vorig seizoen al verhuurd aan sc Heerenveen, de club waarvan de Amsterdammers hem in 2017 voor 2,4 miljoen euro van overnamen. Heerenveen had een optie tot koop op de 21-jarige buitenspeler, maar maakte hier geen gebruik van. Mogelijk verdedigt hij komend seizoen de clubkleuren van PEC.