Celta de Vigo meldt deal met Barcelona en betaalt minimaal 12,9 miljoen euro

Denis Suárez keert definitief terug bij Celta de Vigo, zo meldt de club uit LaLiga via de officiële kanalen. De middenvelder maakt voor minimaal 12,9 miljoen euro de overstap van Barcelona naar de club waar hij werd opgeleid. Volgens Barça kan de transfersom via bonussen oplopen naar maximaal 16 miljoen euro. De middenvelder tekent een meerjarig contract en gaat, wanneer hij de medische keuring doorstaat, spelen met rugnummer zes.

Suárez kwam zowel het afgelopen als komend seizoen niet voor in de plannen van trainer Ernesto Valverde. Voor de komende voetbaljaargang wordt de concurrentie op het middenveld met de komst van Frenkie de Jong alleen maar groter. De tweede helft van het afgelopen seizoen werd hij nog verhuurd aan Arsenal, maar onder manager Unai Emery kwam hij nauwelijks aan de bak.

Bij Celta de Vigo hoopt Suárez weer veel aan spelen toe te komen. Acht jaar na zijn vertrek keert hij zodoende terug bij de club waar hij op jonge leeftijd in de jeugdopleiding terechtkwam. In de zomer van 2011 voorzag Manchester City een grote toekomst voor het toenmalige talent en haalde hem voor een miljoen euro naar Engeland. Tot een absolute doorbraak kwam het niet. Twee jaar later keerde hij bij Barcelona voor anderhalf miljoen euro terug naar Spanje.

In het seizoen 2014/15 werd Suárez verhuurd aan Sevilla, om het seizoen daarop voor 4 miljoen euro verkocht te worden aan Villarreal. Een jaar later kocht Barcelona hem terug voor 3,25 miljoen euro, maar tot een vaste basisplaats kwam het niet. Mede door blessureleed kwam hij nooit volledig uit de verf in Barcelona. Ook zijn verhuurperiode bij Arsenal liep op niets uit.