Mohamed Salah zet Caïro in vuur en vlam met fraai doelpunt

Egypte heeft met een maximale score de volgende ronde van de Afrika Cup bereikt. Het gastland won zondagavond in Caïro met 0-2 van Oeganda en eindigt de poulefase zo met negen punten uit drie duels als groepswinnaar. Oeganda had aan zijn eerste twee wedstrijden vier punten overgehouden en gaat als nummer twee van Groep A mee naar de achtste finales. De Democratische Republiek Congo won gelijktijdig met 0-4 van Zimbabwe en eindigt met drie punten als derde in de groep en zal nu het restant van de groepsfase moeten afwachten: de vier beste nummers drie gaan mee naar de laatste zestien.

Egypte speelde absoluut geen indrukwekkende wedstrijd, maar leidde halverwege wel comfortabel met 0-2. Mohamed Salah nam het gastland na 36 minuten voetballen bij de hand met een fraai doelpunt. De vedette van Liverpool mocht vanaf ongeveer twintig meter aanleggen voor een vrije trap en krulde de bal uiteindelijk met veel vaart voorbij doelman Denis Onyango: 0-1.

In de blessuretijd verdubbelde aanvoerder Ahmed Elmohamady de voordelige marge voor Egypte. De rechtsback pikte een voorzet van collega-vleugelverdediger Ayman Ashraf op in het strafschopgebied, waarna hij Onyango verschalkte met een lage knal. Egypte maakte gedurende 45 minuten een povere indruk, maar doelman Mohamed El-Shenawy blonk uit met enkele fraaie reddingen.

Na de onderbreking had Salah al snel voor de 0-3 kunnen zorgen, maar hij faalde oog in oog met Onyango. Oeganda kreeg in de tweede helft nog kansen via onder anderen Farouk Miya en Emmanuel Okwi, maar een eretreffer was de dapper spelende ploeg van bondscoach Sébastien Desabre uiteindelijk niet meer gegeven.