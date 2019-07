Nederlandse arbiters drukken stempel bij EK-winst Spanje

Spanje Onder-21 is Europees kampioen na de gewonnen finale tegen Duitsland. In de Dacia Arena was de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 2-1 te sterk voor onze oosterburen. Fabián Ruiz en Dani Olmo waren de doelpuntenmakers namens de kersverse Europees kampioen. Zodoende revancheert Spanje zich voor de verloren EK-finale van twee jaar geleden, toen Duitsland in Polen de finale met 1-0 wist te winnen.

Spanje was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij. De ploeg van De la Fuente speelde Duitsland bij vlagen van het kastje naar de muur. De openingstreffer liet niet lang op zich wachten. Na een mooie aanval, die begon vanuit de opbouw van achteruit, kwam de bal via Mikel Oyarzabal terecht bij Fabián Ruiz. De middenvelder stoomde op en kon vanaf ongeveer twintig meter voor het doel uithalen. Doelman Alexander Nubel had geen antwoord op zijn inzet in de verre hoek: 1-0.

Met name in de eerst twintig minuten speelde Spanje weergaloos. Duitsland kwam niet in zijn eigen spel doordat de Spanjaarden de opbouw al vroeg verstoorden. Het team van Stefan Kuntz moest zich beperken tot verdedigen en meldde zich in de eerste 45 minuten nauwelijks voor het doel van Antonio Sivera. Na ruim een halfuur spelen ontsnapte Jesús Vallejo aan een rode kaart. De verdediger van Real Madrid beging een bikkelharde overtreding en kwam goed weg met een gele kaart. Videoscheidsrechters Jochem Kamphuis en Bas Nijhuis waren het eens met arbiter Srdan Jovanovic en grepen niet in.

Waar Duitsland weinig had in te brengen in de eerste helft, was het juist Spanje dat na rust moest tegenhouden. De Duitse talenten kwamen furieus uit de kleedkamer en zochten nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Het doel van Sivera werd in vaak onder vuur genomen, maar grote kansen bleven uit. Spanje gaf verdedigend weinig ruimte weg en hoopte toe te slaan vanuit de counter. Waar de gelijkmaker in de lucht hing, was het Dani Olmo die aan de andere kant van het veld de 2-0 maakte. Nubel verkeek zich op een schot vanuit de tweede lijn. Het Schalke-talent liet de bal los en kon niet voorkomen dat Olmo met een slim wippertje scoorde.

Met nog een kwartier op de klok zocht Duitsland nadrukkelijker de aanval en gaf het steeds meer ruimte weg. Na een prachtige combinatie met invaller Borja Mayoral schoof Fabián Ruiz net naast en weigerde hij daarmee de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Ook invaller Carlos Soler was in de slotfase nog dicht bij de 3-0, maar zijn inzet kwam terecht op de lat. Gian-Luca Waldschmidt kreeg even later nog een grote kans om Duitsland terug in de wedstrijd te brengen. Oog in oog met Sivera schoot hij naast. Het bleek een dure misser, want vlak voor tijd was het Nadiem Amiri die met een afstandschot wél scoorde namens Duitsland. Spanje kwam daarna niet meer in de problemen en hield stand.