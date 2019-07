Josep Guardiola: ‘Hij komt qua talent het dichtst in de buurt bij Messi’

Josep Guardiola weet niet of Barcelona er goed aan zou doen om Neymar terug te halen naar de club. De Braziliaanse superster liet de Catalaanse grootmacht twee jaar geleden achter zich voor een avontuur bij Paris Saint-Germain, maar zou nu weer azen op een rentree in het Camp Nou. Guardiola is gecharmeerd van de kwaliteiten van Neymar, maar benadrukt dat een terugkeer altijd gepaard gaat met risico's.

In gesprek met Ara is Guardiola dit weekeinde lovend over Neymar. De oefenmeester van Manchester City noemt de Braziliaanse aanvaller 'een buitengewone speler'. "Hij is de speler die qua talent het dichtst bij Lionel Messi in de buurt komt, vooral in creatief opzicht", laat Guardiola vol lof optekenen. “Maar ik weet niet of een terugkeer verstandig zou zijn.”

"Je zou het kunnen vergelijken met de situatie dat ik zou terugkeren bij Barcelona. Zou dat hetzelfde zijn als eerst?”, vraagt de trainer zich hardop af. Guardiola was als speler jarenlang actief voor Barcelona en stond tussen 2008 en 2012 als coach aan het roer in het Camp Nou. Hij vierde er grote successen. "Ik ben niet dezelfde persoon als toen. En ik denk ook niet dat Neymar dezelfde persoon is als toen hij Barcelona verliet."

De laatste maanden speculeren Franse en Spaanse media steeds drukker over een terugkeer van Neymar bij Barcelona. De 27-jarige aanvaller zou niet meer gelukkig zijn bij PSG, dat op zijn beurt ook wel oren zou hebben naar een uitgaande transfer. PSG zou de vraagprijs voor Neymar inmiddels flink hebben verlaagd en genoegen nemen met een transfersom van 130 miljoen euro plus een speler van Barcelona, waarbij vooral Philippe Coutinho of Ousmane Dembélé genoemd worden.