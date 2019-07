Madagaskar tart met alle wetten en overdondert titelfavoriet Nigeria

Madagaskar heeft het onmogelijk geachte gepresteerd op de Afrika Cup. De eilandstaat, debutant op het continentale eindtoernooi, won zondagavond met 2-0 van titelfavoriet Nigeria en meldt zich zodoende als groepswinnaar in de volgende ronde. Nigeria gaat als nummer twee van Groep B mee naar de achtste finales; nummer drie Guinee zit na een 0-2 zege op Burundi voorlopig in de wachtkamer.

Madagaskar verraste op de openingsspeeldag al door Guinee op een 2-2 gelijkspel te houden, waarna afgelopen donderdag tegen Burundi (1-0) de eerste overwinning ooit op de Afrika Cup volgde. Het reeds geplaatste Nigeria trad aan met relatief grote namen als John Obi Mikel, Ahmed Musa en Odion Ighalo, maar droop uiteindelijk met het schaamrood op de kaken af.

The Super Eagles speelden een dramatische wedstrijd in Alexandria en gingen uiteindelijk verdiend onderuit. De nederlaag werd ingeleid door gestuntel van verdediger Leon Balogun. De stopper van Brighton & Hove Albion schatte een terugspeelbal na een klein kwartier voetballen volkomen verkeerd in, waarna Lalaïna Nomenjanahary doelman Ikechukwu Ezenwa omspeelde en eenvoudig kon scoren: 1-0.

Kort na de onderbreking volgde het tweede doelpunt van Madagaskar. Een opportunistische vrije trap van Carolus Andriamatsinoro werd van richting veranderd door de Nigeriaanse muur, waarna de bal pardoes in het doel belandde. Nigeria wisselde daarna nog wel aanvallend met het inbrengen van onder anderen Alex Iwobi, maar een ommekeer zat er geen moment meer in voor het elftal van bondscoach Gernot Rohr.

In de andere wedstrijd in de groep won Guinee gelijktijdig met 0-2 van Burundi. Sterspeler Naby Keïta kwam vanwege een blessure niet in actie, maar twee doelpunten van Mohamed Yattara waren uiteindelijk voldoende voor de drie punten. Guinee eindigt met vier punten op een derde plaats in de poule en zal nu het restant van de groepsfase moeten afwachten: de vier beste nummers drie gaan mee naar de laatste zestien.