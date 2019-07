Van der Gijp en De Mos proosten op vakantie; Pogba ontmoet reggaeton-ster

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Wie had dat ooit gedacht: Collega-analisten Aad de Mos en René van der Gijp die samen het glas heffen op vakantie. Het gebeurde afgelopen weekend op Ibiza.





Het Nederlands dameselftal plaatste zich afgelopen zaterdag ten koste van Italië (0-2) voor de halve finales van het WK in Frankrijk. John de Wolf is toevallig op vakantie in Italië en las een dag later met veel plezier de kranten door (swipe naar rechts!).





Afgelopen weekend ging in Keulen de film KROOS in première, een documentaire over het leven van Duits international en Real Madrid-ster Toni Kroos. De film is vanaf 4 juli te zien in tal van Duitse bioscopen (swipe naar rechts!).





Feyenoord speelde zaterdag op bezoek bij SDC Putten (0-6) zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, maar Luis Sinisterra was nog nergens te bekennen. De Colombiaanse aanvaller geniet nog van zijn vakantie.





De wereldberoemde reggaeton-artiest Bad Bunny gaf afgelopen zaterdag een concert in de Verenigde Staten. Manchester United-sterspeler Paul Pogba was aanwezig bij het concert en kreeg na afloop de kans om Bad Bunny te ontmoeten.





Amin Younes was afgelopen weekeinde voor even terug in Duitsland. Samen met onder ander anderen Veli Kavlak, ex-speler van onder meer Besiktas, genoot de Napoli-ster van het mooie weer.





Edgar Davids maakte zaterdag op het strand van Rome lol met de plaatselijke jeugd (swipe naar rechts!).





Theo Hernández (Real Madrid) en Julian Weigl (Borussia Dortmund) vierden de verjaardagen van hun partners (swipe naar rechts!).





Voor Nathan Aké kan de blik na een welverdiende vakantie weer op het voetballen. De verdediger van Bournemouth en het Nederlands elftal laat via Instagram weten genoten te hebben van zijn vakantie met vriendin Kaylee Ramman.