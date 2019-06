Paris Saint-Germain en Lille maken transfer van tien miljoen euro officieel

Timothy Weah ruilt Paris Saint-Germain in voor Lille, zo maken de clubs zaterdagavond officieel. De aanvaller heeft zich tot de zomer van 2024 aan de Noord-Fransen verbonden. Over de transfersom doen de betrokken partijen geen mededelingen, maar volgens L’Équipe gaat het om een bedrag van tien miljoen euro exclusief bonussen.

De negentienjarige Weah is de zoon van voormalig topvoetballer George Weah. Hij zag het levenslicht in New York en maakte in 2013 de overstap naar de jeugdopleiding van New York Red Bulls. Een jaar later werd hij toegevoegd aan de jeugd van PSG, de club waar zijn befaamde vader drie jaar van zijn actieve loopbaan doorbracht.

Weah maakte in maart 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van PSG en kwam uiteindelijk tot zes duels en twee doelpunten in het eerste. In de tweede seizoenshelft van 2018/19 werd de Amerikaans international uitgeleend aan Celtic. Daar kwam hij in zeventien duels binnen de lijnen en vond hij viermaal het net.

“Voor mij is Lille nu de beste stap voor mijn carrière", zegt Weah op de clubsite van Lille. "Dit team is jong en ambitieus. Lille heeft een fantastisch seizoen gehad met een tweede plek. Nu gaan ze de Champions League in. Dat is voor mij altijd een droom geweest. Die kan ik nu waarmaken.”