Zweden doet Duitsland pijn en speelt tegen Oranjevrouwen

Zweden heeft zich zaterdagavond voor de halve finales van het WK voor vrouwen geplaatst. De ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson zegevierde in Rennes met 1-2 over Duitsland en is zodoende de tegenstander van Nederland, komende woensdag vanaf 21.00 uur in Lyon. Fridolina Rolfo is er dan niet bij: de linksbuiten ontving zaterdag haar tweede gele kaart en moet een schorsing uitzitten. Zweden is nu ook zeker van deelname aan de Olympische Spelen.

In een vermakelijke eerste helft nam Duitsland na een kwartier spelen de leiding. Na slordig balverlies van Magdalena Eriksson belandde de bal na een goede rush van Sara Dabritz bij Linda Magull, die het leer met een volley achter Hedvig Lindahl werkte: 1-0. De vreugde bij het team van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg was van korte duur.

Na dik twintig minuten kwam Zweden op gelijke hoogte. De defensie van Duitsland verkeek zich volledig op een lange bal van Linda Sembrant, waardoor Sofia Jakobsson kon oprukken naar het vijandelijke doel en het leer diagonaal achter Almuth Schult werkte: 1-1. Het was pas de eerste tegentreffer van Duitsland op het WK in Frankrijk.

Zweden werd vaak teruggedrongen op de eigen helft, maar was tegelijkertijd ook gevaarlijk met direct voetbal, steekpasses en goede loopacties. Duitsland kon de goede start aan het duel in Rennes geen vervolg geven: bijna zestig procent aan balbezit in de eerste helft resulteerde niet in grote kansen en vlak na rust volgde een tweede domper.

Schult keerde weliswaar een kopbal van Rolfo richting de verre hoek, maar de rebound werd door Stina Blackstenius hoog in het doel gewerkt: 1-2. Duitsland keek zodoende voor het eerst tegen een achterstand op het WK aan en had uiteindelijk geen antwoord. Het was Zweden dat de betere kansen kreeg: een inzet van Blackstenius miste kracht en Schult voorkwam de 1-3 van Jakobsson. Vlak voor tijd kreeg Magull de bal op haar hoofd na een vrije trap, maar ze kopte naast.