Cristiano Ronaldo op dubbeldate; Oranje-international wordt voor het eerst vader

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Vorige week was al te zien hoe Cristiano Ronaldo en basketballegende Michael Jordan elkaar ontmoetten in Zuid-Frankrijk. De twee grootheden blijken het uitstekend met elkaar te kunnen vinden, want de twee waren op dubbeldate met hun partners.





Oleksandr Zinchenko heeft het uitstekend naar zijn zin in de Verenigde Staten. Begin deze week zagen we al hoe de Oekraïense verdediger van Manchester City zich met verslaggeefster Vlada Sedan uitleefde in Six Flags Magic Mountain en inmiddels heeft het koppel ook al tal van andere activiteiten ondernomen (swipe naar rechts!).





Heugelijk nieuws deze week voor Rick Karsdorp: samen met zijn vrouw Astrid mocht hij zoon Kylian verwelkomen op de wereld. Het betekent voor de drievoudig international van het Nederlands elftal zijn eerste kind.





Héctor Bellerín is op de weg terug. De Spaanse verdediger van Arsenal liep in januari van dit jaar een zware knieblessure op en speelde sindsdien geen wedstrijd meer. Bellerín werkt hard aan zijn herstel, ook tijdens de zomermaanden (swipe naar rechts!).





We hoeven trouwens niet bang te zijn dat Bellerín zich verveelt tijdens zijn revalidatie. De back verschijnt steeds vaker op de rode loper als model.





Patrick van Aanholt stapte deze zomer in het huwelijksbootje en genoot daarna met zijn familie van een vakantie op Ibiza. De verdediger van Crystal Palace en het Nederlands elftal voelt zich een gezegend man, zo liet hij deze week weten via Instagram.





Een bijzonder jubileum dit weekeinde voor Ricardo Kishna: de aanvaller is precies zes jaar samen met zijn partner Siham van Ombergen, met wie hij een dochter heeft.





Ruud Gullit is met zijn familie op vakantie in Spanje. Samen met zoonlief Maxim, contractspeler van AZ, vermaakte Gullit zich dit weekeinde in het water.