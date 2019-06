Feyenoord en Jaap Stam trappen af met ruime zege op Sportpark Putter Eng

Feyenoord heeft de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in winst omgezet. In het officieuze debuut van Jaap Stam waren de Rotterdammers een maatje te groot voor SDC Putten: 0-6. De doelpunten op Sportpark Putter Eng kwamen op naam van zes verschillende spelers: Dylan Vente, Marouan Azarkan, Crysensio Summerville, Naoufal Bannis, Cheick Touré en Achraf El Bouchataoui.

Feyenoord moest even op gang komen, maar na iets meer dan twintig minuten spelen nam het team van Stam de leiding. Na een overtreding op Azarkan ging de bal op de stip en faalde Vente niet vanaf elf meter: 0-1. Zeven minuten later verdubbelde Feyenoord reeds de leiding: de doelman liet een schot van Denzel Hall los en Azarkan reageerde attent.

Acht minuten voor rust verscheen de 0-3 op het scorebord. Summerville, die even daarvoor een goede kans had gemist, werd perfect bediend door Yassin Ayoub en maakte het koelbloedig af. Na rust stonden er maar twee Feyenoorders op het veld die in de eerste helft ook al in actie kwamen: Nick Marsman en Lutsharel Geertruida.

Bannis, de vervanger van Vente, kreeg na 52 minuten een goede kans, maar hij faalde oog in oog met de keeper. Een kwartier later pikte hij alsnog zijn doelpunt mee, na voorbereidend werk van El Bouchataoui en Geertruida. Touré nam de 0-5 voor zijn rekening: hij kwam goed voor zijn man en knalde een lage voorzet vanaf links langs de doelman. Een rake pegel van El Bouchataoui in de slotminuten betekende de 0-6.